El extraordinario hallazgo de una historiadora gozoniega en la obra de Gil Parrondo

La gozoniega Inés Fernández Muñiz, natural de Santiago de Ambiedes, ha sacado a la luz bocetos hasta ahora desconocidos de Gil Parrondo, fruto del trabajo fin de máster (TFM) en el posgrado de Estudios Avanzados en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Y tiene mucho que ver en ese ‘descubrimiento’ el contacto que estableció con la familia del cineasta a través de la Cátedra de Cine de Avilés.

"La obra del decorador Gil Parrondo (1921-2016) en el cine de José Luis Garci" es el título de la investigación realizada por esta joven, natural de Santiago de Ambiedes, que ha obtenido la máxima calificación del tribunal. Ella reconoce que, al principio, cuando pensó en el tema del TFM solo tenía claro que quería realizarlo sobre historia del cine español. "La propuesta de estudiar a Gil Parrondo surgió a través de la Cátedra de Cine, en unas jornadas donde se estableció el contacto con Ima Parrondo, su hija, que nos permitió la consulta de la documentación fundamental para el estudio. Y el tema me entusiasmó", indica la autora del trabajo.

El escenógrafo asturiano, que ganó dos "Oscar" y cuatro premios "Goya", es una figura muy interesante sobre la que trabajar, a juicio de Inés Fernández, "con una trayectoria profesional muy extensa y sólida. En su filmografía se reflejan las diferentes etapas del cine español, por lo que abordar su figura supone un estudio indirecto de nuestra industria". Pero, además, subraya, "también de industrias extranjeras, pues su carrera tuvo una proyección internacional muy relevante. Es, sin duda, el gran profesional de la dirección artística en España".

La gozoniega Inés Fernández Muñiz, en una imagen reciente. / C. Jiménez

Una vez enfocado el trabajo en Gil Parrondo consideró centrarlo en tres de las películas que realizó junto a José Luis Garci: "El abuelo" (1998), "Youˋre the one" (2000) e "Historia de un beso" (2002). Y lo hizo, así, fundamentalmente, por dos motivos. "En primer lugar, porque se ruedan parcialmente en Asturias y, por tanto, en ellas el patrimonio artístico y natural de nuestra comunidad tiene un gran peso, algo muy importante para nosotros como historiadores del arte. Además, en estas películas, Gil Parrondo asumió una importante labor al frente de la dirección artística, pues fue necesario diseñar y construir decorados en estudio", detalla Fernández.

El análisis de su trabajo fin de máster, tan bien valorado por el tribunal que ha sido propuesto para premio extraordinario, se centra el los espacios de rodaje, distinguiendo, en primer lugar, si se tratan de arquitecturas efímeras o reales. Y esa tarea, fruto de la consulta de la documentación personal generada por Gil Parrondo, fue posible gracias a la colaboración prestada por la familia, especialmente Ima Parrondo, la hija. "Me encontré con que él conservaba todo el material que elaboraba para la ambientación de las películas", relata la alumna del máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte. Repasó bocetos, croquis, plantas, dibujos detallados de determinados objetos… "El motor del trabajo ha sido establecer las correspondencias entre sus diseños y los elementos trasladados a la pantalla. Los materiales de Gil Parrondo son la fuente directa y primordial para comprender el diseño del espacio cinematográfico", argumenta la joven historiadora.

Localizaciones asturianas

Buena parte de esos materiales son conocidos, pues en varias ocasiones han sido objeto de varias exposiciones. La más reciente, "La magia de lo efímero. Gil Parrondo, 75 años de dirección artística", que se organizó en 2019 en la iglesia de la Laboral de Gijón. Pero no se había trabajado en títulos específicos de su filmografía. Y fue el hecho de poner el foco de atención en sus aportaciones técnicas y artísticas durante la elaboración de las películas de Garci que pudo sacar a la luz algunos trabajos inéditos. A partir de ahí comenzó a definir esas tres de las películas en las que Garci contó con el decorador de origen valdesano ("El abuelo", "Youˋre the one" e "Historia de un beso").

Por un lado, repasó la conceptualización y diseño de los decorados de estudio, y luego la transformación de espacios interiores reales para adecuarlos a la historia. Es el caso, apunta Fernández Muñiz, del palacio de Meres y la capilla de Santa Ana, que aparecen en las tres películas, o el Balneario de las Caldas, que aparece en "Historia de un beso". Por último, estudió cómo Parrondo realizaba la búsqueda y selección de localizaciones naturales y urbanas según las necesidades de la trama, representadas por varias playas de la costa de Llanes, monumentos del Prerrománico asturiano, la plaza de la Catedral de Oviedo, o también la calle Galiana de Avilés.

"El objetivo que perseguíamos es la investigación de las aportaciones de Gil Parrondo a la atmósfera visual de ‘El abuelo’, ‘Youˋ’re the one’ e ‘Historia de un beso’ a través de los elementos arquitectónicos proyectados y la geografía asturiana representada", argumenta.

Gil Parrondo, maestro de historiadores / C. Jiménez

Pero también ha sido posible averiguar otra serie de aspectos acerca de Parrondo. "El primero de ellos es su total involucración a lo largo de todo el proceso de dirección artística. Estaba presente en todas las fases del proyecto, abarcando desde la elaboración de bocetos y plantas para definir los espacios que necesitaban construir, hasta la elección de muebles y la realización de los retoques finales", recalca. A su juicio, el decorador asturiano asumía un "control global" de los decorados, "era muy riguroso y cuidaba mucho el aspecto del conjunto, por lo que los resultados siempre eran de gran calidad, algo que se puede aprecia en las películas con Garci", agrega. Ello se relaciona con una cuestión muy importante que todos los directores artísticos deben tener: la capacidad para entender y resolver las necesidades de ambientación del guion. "En mi opinión, este es el momento más complejo de las labores del departamento de Arte. Es por donde comienza su trabajo, con la lectura del guión de la película y el desglose de este según los espacios que aparecen", subraya Inés Fernández.

A su modo de ver, el éxito posterior dependía de una perfecta comprensión del guión por parte del decorador. Y, no solo eso, sino también de "poner su imaginación a funcionar para conseguir que los espacios mantengan una concordancia con la trama y sus personajes". Los ambientes de las películas, en opinión de Fernández Muñiz, acompañan y ayudan en la comprensión de la historia", asegura.

Y, en este sentido, "Gil Parrondo era muy hábil. Conseguía que los espacios, interiores o exteriores, sintonizasen perfectamente con el guión", resume. Es, precisamente, esta capacidad que tenía de encontrar siempre "la solución justa" para los espacios lo que ha hecho de él un maestro de su profesión, concluye la joven investigadora.

