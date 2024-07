"Gracias a esta exposición nos convertís en la capital nacional de la hortensia", proclamó ayer Eloy Alonso, alcalde, de Castrillón. Y es que, Piedras Blancas tiene este fin de semana un color especial. No es porque el Consistorio haya instalado nuevas luces o por el buen tiempo, si no por el evento que acoge: la VI Exposición Nacional de Flores de Hortensia, que congrega a 25 expositores llegados de todos puntos de Asturias. Alonso no se quiso perder la cita y acudió acompañado de varios de los concejales del equipo de gobierno.

Piedras Blancas, capital nacional de la hortensia / Noé Menéndez

"Este es un monográfico dedicado a una planta muy singular, que tiene un cromatismo espectacular y un gran simbolismo", expuso el regidor local, quien reconoció que para el concejo era "un placer" acoger una exposición como esta, sobre todo por la relación que tienen con el Camino de Santiago. Por su parte, Rosa Rubio, concejal de Cultura, hizo un repaso a la gama de colores que tienen las hortensias. "Para mí no hay mayor exposición de arte que la naturaleza, por eso me encanta tener eventos así", confesó la edil, quien explicó que, por ejemplo, las hortensias rosas estaban relacionadas con el amor, mientras que las azules significan amistad y el querer pedir perdón o que las blancas transmiten paz y pureza.

Lourdes López, concejala de Igualdad, contó la leyenda que rodea a la hortensia y el porqué de su nombre. "Todo llega de los tiempos de Luis XIV, cuando tras mandar a unos marineros a buscar flores nuevas para su jardín. Unos marineros realizaron una expedición hasta Brasil y gracias a un joven grumete consiguieron salvarse de una emboscada. Tras regresas, el rey se quedó prendado de la historia y decidió poner el nombre de ese marinero a la nueva flor, pero resultó que era una mujer. Por eso se llaman hortensias", señaló la edil popular, cuya historia dejó prendida al público.

El pregón de la inauguración corrió a cargo de Miguel Llana, banquero y gran aficionado a la botánica, con puesto propio nada más entrar a la exposición. "Es un momento interesante para dar a conocer la hortensia, toda la amplia variedad que se exigen. Es una planta que se da muy bien en Asturias y es un buen momento para darla a conocer", aseguró el pregonero, que arrancó cuando dejó la montaña. "Empecé a desarrollar un jardín en casa de mis abuelos, que tienen un terreno ácido donde se dan muy bien, y hasta ahora", señaló el salense, que durante su discurso hizo un breve resumen sobre la historia de esta planta y de las diferentes variantes que hay.

Desde la asociación de Amigos del Camino de Santiago, entidad organizadora de la cita, se puso en valor la relación entre estas flores y el camino jacobeo y aprovecharon su intervención para reclamar al Ayuntamiento una mejora en la Senda de la Plata. "Nosotros nos comprometemos a flanquearla de hortensias", apuntó José Ramón López, presidente, quien también reivindicó la necesidad de contar con un albergue de peregrinos municipal.

