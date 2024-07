"Turismo sí, pero sostenible: la prioridad deben ser los avilesinos"

El parque público de vivienda de Avilés supera el centenar de inmuebles (104), cuatro de los cuales son de emergencia, para casos extremos en los que urge dar techo a una familia. Entre todas las administraciones públicas, la cifra de vivienda gestionada se eleva a 817. Esto equivale aproximadamente al 2 por ciento del censo total de viviendas del municipio, que según el Instituto nacional de Estadística (INE) supera las 41.000. Entre los cometidos de la concejalía de Vivienda de Avilés, la que dirige Ana Solís, está gestionar, sola o coordinadamente, esos activos residenciales. Pero no solo, porque el Ayuntamiento de Avilés también tiene líneas de ayuda al acceso a la vivienda, planes para habilitar más ya sea mediante proyectos de reforma o construcción y más recientemente, la intención de regular el uso de las viviendas destinadas a los alquileres turístico o de corta estancia.

Ana Solís es concejala por Cambia Avilés, la marca local de la confluencia de Podemos e IU; en su caso, era la número 4 de la candidatura en representación de IU. Es avilesina pero el último año ha residido en Málaga por motivos laborales. Por su conocimiento de la capital andaluza, donde los precios de la vivienda se han desbocado, sabe de primera mano las consecuencias que acarrea lo que ella denomina "especulación inmobiliaria": algunos de sus compañeros de trabajo y conocidos han tenido que irse a vivir fuera de Málaga capital por la imposibilidad de comprar o alquilar vivienda. "Yo no quiero esto para Avilés", declara con contundencia.

–Acaba de reunirse esta semana en el Ayuntamiento con su correligionario de IU, el director general de Vivienda del Princpado Jesús Daniel Sánchez, ¿a qué acuerdos han llegado?

–El Principado tiene un importante parque de vivienda pública en Avilés y hablamos de llevar a cabo un plan de reparación de las mismas, del impulso definitivo al proyecto para habilitar viviendas en la calle Francisco Legorburu y de otras iniciativas que nos permitan aumentar a más largo plazo el número de inmuebles públicos en disposición de ser alquilados.

–¿Incluso llegando a construir sobre solares?

–Efectivamente, no lo descartamos si surge la oportunidad.

–¿Qué grado de sintonía existe entre el Ayuntamiento de Avilés y el Principado en materia de vivienda?

–Absoluto. Ambas administraciones estamos totalmente de acuerdo en las líneas estratégicas a seguir en materia de gestión y construcción de vivienda pública así como en la regulación de las viviendas turísticas y el refuerzo de la labor inspectora.

–El programa municipal "Avilés Alquila" está dando un excelente resultado en opinión de los agentes privados colaboradores. ¿Cuál es su balance de esa herramienta pensada para favorecer el acceso a la vivienda y encorsetar el precio de las rentas?

–Está cumpliendo los objetivos fijados: ayuda a moderar los precios de los alquileres, mitiga en parte el problema de la escasez de vivienda en alquiler en Avilés y da seguridad jurídica y económica a los propietarios. El enfoque colaborativo del programa, en el que trabajan en conjunto las agencias, los propietarios y la Oficina de Vivienda de Avilés, permite que nos oigamos unos a otros y que se tomen –yo así lo pienso– las decisiones correctas.

–Y eso que el programa tiene como uno de sus pilares algo que ha sido tan polémico en otras ciudades como poner topes a los precios de los alquileres...

–Sí, pero en el caso de Avilés hemos añadido márgenes de flexibilidad a la hora de fijar los precios de los alquileres en función de las características de habitabilidad de la vivienda.

–Los agentes inmobiliarios colaboradores dicen que la pena es que no entren más inmuebles en la bolsa de alquiler, que los disponibles "vuelan". ¿Cómo convencer a los propietarios para que se adhieran al programa?

–Los resultados hablan por sí solos: quienes han confiado en "Avilés Alquila" están contentos. Y lo están porque tienen plena garantía del cobro de las rentas y de la conservación de la vivienda. Existe una creencia popular, fruto de la desinformación en la materia, de que alquilar una vivienda es abrir la puerta a problemas de okupación, a que te destrocen el piso, etcétera. Bien, pues por la experiencia de "Avilés Alquila" no ha habido ni un solo caso de este tipo; y si se produjera existe un seguro que se hace cargo. Dar garantías, eso es lo que desde el Ayuntamiento podemos hacer.

–Se puede hacer otra cosa: política fiscal para estimular la puesta en el mercado de las viviendas vacías.

–Alquilar una vivienda de la que se es propietario ya lleva aparejado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF. Pero si se refiere a otro tipo de fiscalidad, a la local, yo soy de las que está de acuerdo en repercutir vía IBI una mayor carga a los inmuebles vacíos. Claro que eso es una decisión que no me corresponde tomar a mí sola en exclusiva, pues formo parte de un gobierno y esa cuestión debería negociarse en última instancia. El tema, no obstante, es peliagudo; hasta definir qué es una vivienda vacía resulta técnica y jurídicamente complejo.

–Y en cuanto a los alquileres turísticos, ¿qué fiscalidad les aplicaría?

–El uso turístico no es un uso habitacional sino una actividad económica, en consecuencia debe gravarse como tal.

–El gobierno del que forma parte en Avilés se ha llevado un coscorrón jurídico en su primer intento de regular las viviendas de uso turístico en el municipio al ser anulada la instrucción elaborada al efecto. Vox llevó la norma a los tribunales y éstos la han anulado. ¿Y ahora qué?

–Todo el gobierno avilesino está a favor de regular las viviendas de uso turístico, algo que en última instancia es competencia autonómica y en lo que ya trabaja el Gobierno regional. Eso no es óbice para que el Ayuntamiento disponga de una instrucción que declare actividad económica esa práctica. Esa era la finalidad de la instrucción elaborada en coordinación con el área técnica municipal, aprobada por el gobierno de Avilés y ahora anulada por un defecto de forma, no por su fondo. La instrucción va a existir más tarde o más temprano porque para este gobierno es irrenunciable ordenar el uso de las viviendas de alquiler, ya sea pasa usos habitacionales, turísticos o de corta estancia.

–¿Por qué ese empeño manifiesto en intervenir desde lo público en una actividad privada?

–Porque para el gobierno de Avilés la prioridad es la gente que vive de forma estable en Avilés o la que quiere venir a vivir. Nuestro propósito es construir una ciudad amable y para eso debemos aprender de lo malo que ha ocurrido en materia de vivienda en otros lugares de España. Lo que queremos es que los trabajadores puedan acceder a vivienda digna sin que eso constituya un privilegio.

–Y entonces, ¿los turistas cómo encajan en la ecuación?

–El turismo ha de ser sostenible, y no me refiero al concepto de sostenibilidad ambiental sino a la sostenibilidad urbana y residencial. Si permitimos que el turismo transforme nuestra identidad urbana perderemos la esencia y creo que nadie quiere que Avilés se convierta en una ciudad de cartón piedra.

–¿Existen a su juicio zonas tensionadas por el precio de la vivienda en Avilés ?

–No, al menos de momento. Eso es lo que dicen los análisis realizados.

–¿Y si algún día ocurriese?

–Pues aplicaríamos la ley estatal creada para corregir esa situación.

–Lo que supondría otro ejercicio de intervencionismo público.

–Sí, pero sería para beneficiar al conjunto de la ciudadanía como en su día ocurrió al obligar a Ensidesa a invertir en reducir sus emisiones contaminantes. A veces ocurre que las actividades económicas generan externalidades negativas que perjudican a la sociedad y es obligación de las administraciones intervenir en beneficio de lo común.

–¿Qué hueco cree que debiera ocupar el sector privado en la estrategia global de vivienda de Avilés?

–Los privados tienen lo suyo y lo van a seguir teniendo: construyen obra nueva y en estos momentos están muy centrados en operaciones de rehabilitación que, ciertamente, resultan muy interesantes porque amplían el mercado y ponen en valor el patrimonio inmobiliario local.

Suscríbete para seguir leyendo