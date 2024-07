Coto Carcedo sirve la solidaridad en raciones

Si hace dos días la carpa del parque Europa, en Las Vegas, se llenaba para degustar de una gran arrozada, en Coto Carcedo no han querido ser menos y ayer alrededor de doscientas personas se reunieron en torno a una mesa para disfrutar de una paellada. Eso sí, la de los castrillonenses no solo tenía carácter social, si no que estaba destinada a una buena causa. La asociación Nora, dedicada al apoyo a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad psíquica; y Clowntigo, que centra su trabajo en animar a niños en hospitales, recibieron los beneficios de una comida que hizo las delicias de todos los presentes. Pero no fueron los únicos de celebración. En Las Vegas, ayer fue el turno del jamón gracias al cortador que acompañó la sesión vermú. Los más pequeños tuvieron su momento de disfrute con el mago Pelayo y, por la noche, fue el turno de Dúo Marfil, que cerraron las celebraciones de la localidad.

Ambiente en el vermú en Corvera. / M. Villamuza

En Salinas, como parte de las fiestas del Carmen, celebraron una misa durante la tarde, en la que se realizó la bendición del estandarte de la Virgen, antes de la procesión de esta tarde. Y en San Martín de Laspra, antes de pasar una tarde de juegos infantiles, celebraron un pasacalles y misa cantada por el coro "La bodega de Candás".