"Luanco tiene gran tradición con su hípico, es ya un clásico"

Santiago Núñez es el director del Concurso hípico de La Mofosa, de Luanco, prueba patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA. Lleva más de diez años al frente de este certamen que atrae cada año a decenas de jinetes que compiten en un entorno privilegiado, con vistas a la bahía del pueblo. Núñez ultima estos días los detalles para que al certamen no le falte detalle, pero saca un rato para atender las preguntas de este diario.

–¿Qué expectativas tiene para la edición de este año?

–La verdad que estamos bien. Hemos tenido un nivel alto de participación, semejante al de pasadas ediciones. Por las matrículas que hemos hechos estaremos en torno a los 180 jinetes y amazonas en La Mofosa.

–Para muchos es una cita obligada dentro del calendario hípico del norte de España.

–Es un clásico. Las cosas se han hecho muy bien hasta ahora, por eso todo funciona correctamente y seguimos teniendo tirón. A nosotros lo que nos toca es mantener la tradición y seguir con ello hacía adelante.

–En Luanco todo el mundo tiene la fecha apuntada.

–Luanco siempre ha tenido una gran tradición con su concurso hípico. Al final, este 2024 cumplimos 75 años, hay mucha gente que este certamen forma ya parte de su infancia. Cuando se empezó a celebrar era prácticamente el único entretenimiento diferente que tenía la gente del lugar, solo estaba esto y las diferentes fiestas de Luanco. Por eso es una prueba que tiene mucho arraigo.

–En la presentación del concurso comentó que cabía la posibilidad de realizar una prueba para ponis. ¿Han terminado de tomar la decisión?

–En las últimas ediciones nos hemos focalizado en la promoción de jinetes regionales jóvenes, por lo que hemos decidido que, para seguir en esa línea, crearemos una competición para ponis. Ahora mismo tenemos dos focos, la promoción de tanto jinetes regionales como de los oficiales, que son toda la estructura federativa que acompaña las pruebas; y dar acogida a los jinetes que vienen de afuera, que son muchos. Son algo que nos aportan diferenciación, porque los asturianos que compiten aquí ya se han enfrentado muchas veces, y así tienen el reto de medirse a gente que compite de forma nueva. Además, la gente que viene de fuera de Asturias es gente que viene a pasar unas vacaciones deportivas, con el beneficio que eso conlleva.

–Habla de lo que conlleva traer gente que viene de fuera a Luanco. ¿Echa en falta más apoyo por parte del Ayuntamiento para seguir potenciando ese tipo de público?

–El Ayuntamiento siempre nos ha apoyado, da igual el signo político que estuviese gobernando. A mí me gustaría que se potenciase más, porque hay una oportunidad de hacer el concurso más potente. Pero no me quejo, siempre han estado con nosotros, ya fuese a través del anterior alcalde o del que está ahora al mando. Todo el mundo está con el Hípico porque saben que está bien hecho y cumple con las expectativas.

–¿Qué nombres de los participantes deberían tener los aficionados en su lupa?

–En Asturias hay muy buenos aficionados a la hípica, julio y agosto está lleno de competiciones, por lo que saben lo que se van a encontrar. No esperan recibir grandes estrellas, pero va a venir gente muy buena igualmente. Saben que cada concurso tiene su cosa. Aquí habrá gente joven, campeones de Asturias y de otras regiones, pero lo importante es que aprecien el concurso de Luanco por su entorno agradable. Intentamos hacer cosas diferentes y darle al certamen una visión deportiva y lúdica. Somos un club que solo funciona para este concurso, lo que nos permite centrarnos para ofrecer cosas singulares.

–Ahora solo queda esperar que todo acompañe.

–Dependemos mucho del tiempo. Hasta ahora no ha habido mucho verano, por lo que espero que para la semana que viene llegue todo de golpe. Da bueno, aunque para nosotros si está nublado es mejor, porque así la gente no pasa tanto tiempo en la playa, no hace un calor excesivo y se acercan más a vernos. Tenemos parrilladas, arroces, actuaciones musicales y degustación de cava que dará mucho ambiente. Queremos que sea un entorno agradable y festivo para todo el mundo. La clave es encontrar el equilibrio.

