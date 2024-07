Baeza supedita al fondo de inversión que le avala el pago al Ayuntamiento de Corvera

A las 14.00 horas de este lunes vencía el plazo para que Diego Baeza, presidente del Real Avilés y dueño de Carpa Élite, ganadora de la subasta de los terrenos de Truyés, abonase los más de dos millones de euros por los que habían adjudicado las fincas de Corvera donde levantará la futura Ciudad Deportiva del club blanquiazul. Pero, para sorpresa de todo el mundo, el gijonés no ha pagado. Al menos, por ahora. "Lo que ha hecho Baeza es presentar un escrito diciendo que tiene voluntad de pagar. Lo ha hecho en tiempo y forma", señala Iván Fernández, alcalde de Corvera.

Ese escrito dice que el fondo de inversiones que está detrás de la operación necesita una factura para poder tramitar la inversión, como parte de su contabilidad interna, por lo que el regidor se reunirá con el equipo jurídico del Ayuntamiento para ver cómo resolver esta petición. Hasta que no suceda esa reunión, no hay plazos para conocer cuándo dará el siguiente paso la ciudad deportiva del Avilés. El fondo de inversión ha pedido resolver este trámite en 60 días.

Diego Baeza, presidente del club blanquiazul, se muestra tranquilo con el proceso y asegura que "todo sigue en orden, si con algo estoy tranquilo es con la Ciudad Deportiva; tengo firmada la inversión así que no hay problema". En Corvera, ídem. "Pediré un informe para ver si es posible o no. Si el problema es emitir una factura se resuelve enseguida. Lo bueno es que no hay daños a terceros, porque en los dos procedimientos abiertos solamente se presentó el presidente del Avilés", indica el Alcalde, quien desea transmitir tranquilidad a sus vecinos.

La inversión del Avilés, por tanto, aún el aire, no inquieta en el Ayuntamiento, que ha recibido diferentes fuentes de financiación "que no contábamos con ellas, mayormente transferencias del Estado y otros proyectos que no estaban previstos". Por ello, aunque todo se caiga, las cuentas del Consistorio no sufrirán las consecuencias. "Si todo acaba saliendo bien destinaremos ese dinero a seguir mejorando el concejo", afirma el socialista. Fernández quiere ser optimista. Reconoce que le hubiese gustado que Baeza hubiese pagado los más de dos millones por los que salieron a subasta los terrenos, pero "la parte buena es que no ha desistido". "No está diciendo que no vaya a pagar", sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo