El Barrio de Sabugo, en Avilés, se prepara para sus fiestas: este es el programa del fin de semana

Sabugo se prepara para llenar, durante el próximo fin de semana, sus calles de música y ambiente festivo. El barrio avilesino celebra el próximo viernes 26 sus fiestas, que se alargarán hasta el domingo con varias actuaciones programadas. Armando Arias, presidente de la asociación que organiza las fiestas, reconoció estar muy contento, aunque lamentó "no tener sitio para traer orquestas grandes".

"Estas fiestas son atípicas, porque el concepto de fiesta nos queda grande. Es más una 'convivencia en folixa' que una fiesta", señaló el organizado, que agradeció el apoyo del Ayuntamiento, ya que "nosotros somos un barrio que no tiene mucha gente y no podemos hacer milagros". A Arias le hubiese gustado hacer un evento más grande, pero las limitaciones de espacio y sonido impiden organizar un evento mayor. "Hace unos años tuvimos que rechazar a una orquesta que se ofrecía a venir gratis porque no se puede", asegura. Sara Retuerto, concejal de festejos, quiso animar a todos los avilesinos a que visitan las fiestas, aprovechando además la peatonalización de la plaza de La Merced. "Espero que sea un éxito como el año pasado", indicó.

Las fiestas comenzarán el viernes 26 en la plaza del Carbayo, en la que a las 20.30 horas actuará el Grupo Nostalgia. A las 22.45 horas será el turno del Grupo Sueños, que dará un concierto en las inmediaciones de la Monstrua a las 22.45 horas. Al día siguiente Koldo San Sebastián, pregonero de este año, dará su discurso a las 12.30 horas acompañado de la actuación de Xareu d'octubre. Media hora más tarde arrrancará la sesión vermú, a cargo de Los Nocheros, momento en el que se realizará el reparto de santanina y de vino. A las 22.30 está programada una verbena con La Movida y de la media noche a la 1.30 horas de la madrugada se hará un guateque cerca de la Monstrua.

El domingo a las 12.00 horas se celebrará la tradicional misa en la iglesia de Sabugo, para, una hora más tarde, dar paso a la sesión vermú que contará con el acompañamiento musical de Fernando Corujo y Grupo Argayu. El cierre de las fiestas será a las 19.00 horas con la actuación de la Cía Vuelta y Media, además de que también habrá juegos infantiles tradicionales.

Además, la organización rifa una cesta, cuyos boletos cuestan un euro, que contiene productos de 26 establecimientos de la zona, además de una camiseta firmada por el futbolistas del Avilés y un abono para la próxima temporada. La cesta se encuentra expuesta en la Peluquería Agustín y, como sorpresa, contendrá un sobre valorado en unos doscientos euros.