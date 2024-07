"Somos una familia; aquí no se buscan resultados, se busca evolución"

Nelson dos Santos se ha puesto a la cabeza del nuevo proyecto del C.D.Raíces. Ha cogido el testigo de José "Chito", historia viva del club castrillonense, que se hace a un lado después de 28 años en el cargo.

–¿Cómo surge la idea de la presidencia?

–El presidente saliente, "Chito" presentó la dimisión después de 33 años en el cargo. Apostó por dar paso a gente más joven, a los que estuvimos a su lado ayudándole en estos últimos años. Se hizo todo el proceso electoral, pero solo me presenté yo a las elecciones. Entonces, evidentemente, era difícil no salir elegido.

–¿Qué vinculación tiene con Raíces y con el club?

–Mi familia emigró de Portugal y llegó a Raíces en el año 1987. Por aquel entonces yo tenía 7 años y aquí sigo con 44. Poco después de llegar, me apunté al equipo como jugador en edad de alevines y estuve jugando para el club hasta que las obligaciones laborales me hicieron dejar el equipo de regionales. Pero seguí vinculado al club en todo momento. Empecé siendo delegado, pasé a ser entrenador de las categorías inferiores, durante un tiempo también ejercí de coordinador y estos últimos años fui secretario. Ahora, desde el 1 de mayo, ya soy presidente de la entidad después de muchos años de dedicación.

–¿Qué le dicen sus amigos y sus familiares de esta etapa como presidente?

–Están contentos y me apoyan desde el primer día. Sabían que era algo que podía pasar, por mi estrecho lazo con el club y se alegran por mí. Mi dedicación ha sido total y esto, de alguna manera, es una recompensa a todo el tiempo que he dedicado a la entidad.

–¿Qué representa el expresidente José "Chito" para el Raíces?¿Cómo lleva sustituirle?

–José "Chito" aportó valores, constancia, superación y una dedicación que es impagable porque tienes que dejar a tu familia de lado muchas veces. Yo creo que eso resume bien lo que es para este club. Evidentemente, es complicado de sustituir porque el listón está muy alto, por no decir inalcanzable. Intentaré mantener lo que él logró durante todos estos años, que no es poco.

–¿Cómo compaginará su trabajo en Arcelor con la gestión del club?

–Aprovecharé mi tiempo libre y gran parte de este lo dedicaré al club. Obviamente, debes estar rodeado de gente de confianza en la que puedas delegar con total seguridad cuando no puedas completar tus labores. Una sola persona no puede gestionar un club, hay que tener un equipo.

–¿Cómo formó la directiva?

–Básicamente intenté dar continuidad a lo que ya había. Hay varios que ya estaban con "Chito" y otros, de mi confianza, los he ido añadiendo. En todo momento busqué perfiles relacionados con el club. El vicepresidente será Sergio González, fue compañero mío en todas las facetas del club, desde jugadores hasta directivos, y podemos decir que es mi "mano derecha".

–¿En qué punto está el club?

–El club está saneado por completo. Obviamente, es un club muy humilde, necesita las ayudas que nos pueda dar el Ayuntamiento, los patrocinios, las cuotas de los jugadores y las subvenciones de la federación. Las instalaciones son municipales, pero tenemos una concesión y somos nosotros los que nos encargamos de su mantenimiento al 100%.

–¿Es el primer equipo la gran asignatura pendiente del Raíces?

–Sí, sin duda. Es un objetivo que tenemos, queremos ir subiendo categorías. Hoy en día lo que ofrecen todos los equipos son categorías, si queremos atraer gente a jugar aquí tenemos que ir ascendiendo y subiendo el nivel de todas las edades, desde los más pequeños hasta los regionales, poco a poco. Ese es nuestro objetivo más inmediato.

–¿Cuáles cree que son las bases que se necesitan para que la gente vuelva a apostar por el C.D. Raíces?

–Somos una familia, nosotros no solo buscamos resultados, buscamos evolución y que los "críos" estén cómodos. Muchas veces veo familias que se sienten engañadas por equipos que hacen promesas a los jugadores que luego no pueden cumplir. Nosotros, en ese sentido, entendemos que los niños son niños y tienen que jugar.

–Pese al cambio de directiva, ¿seguirán con la misma marca de ropa?

–Tenemos contrato con "Legea" y seguiremos con ellos porque nos abastecen bien. Son una buena marca y su ropa tiene calidad. En ese aspecto no habrá cambios.

–¿Qué proyectos tiene en mente desde el primer momento?

–El primer proyecto siempre lo tuvo muy claro. Nuestra sección de fútbol sala juega en el colegio, está bien la pista y no hay ningún tipo de problema, pero tenemos una cancha al lado del campo que intentaremos ponerle un techo y acondicionarla como se debe. No solo por el club, sino por el pueblo. Hay bastantes niños y cuando el tiempo no acompaña se tienen que quedar en casa. Si conseguimos que cubran la pista podrían disfrutar de ella, independientemente del tiempo y del deporte que quieran practicar.

–A largo plazo ¿Qué objetivos se plantea?

–Lo más inminente es lo de la pista que está al lado del campo. Otro objetivo interesante sería poder poner una grada en el colegio, porque al campo poco tenemos que hacerle, el césped está puesto de 2018 y sigue perfecto. A nivel deportivo, debemos ascender categorías a todos los niveles, pero, especialmente, los juveniles y los cadetes.

–¿Qué le haría más ilusión conseguir con el club?

–Ascensos, independientemente de la categoría. Sobre todo para que los chavales compitan en un nivel alto y puedan evolucionar más. A nivel personal, hacer crecer al club y mejorar sus instalaciones para mí sería una satisfacción enorme.

–¿Cómo le gustaría que se le recuerde cuando acabe su mandato?

–Me gustaría que se me recuerde como una persona humilde que hizo todo lo que estuvo en su mano para llevar al club lo más alto posible. Quiero ayudar a todos, me da igual en qué. Si hay que ir a por un balón "embarcao" voy, y si hay que subir al monte, soy el primero en ir.

Suscríbete para seguir leyendo