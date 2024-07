El actor, director de escena y profesor de interpretación Jaroslav Bielski (Lodz, Polonia, 1957) atiende a LA NUEVA ESPAÑA en uno de los "foyers" del teatro Palacio Valdés justo después de haber terminado su taller de interpretación, el que ha inaugurado la Escuela de Verano de Academia de Artes Escénicas de España, que acoge esta semana, como ya hizo en 2021, la ciudad de Avilés.

–Las enseñanzas artísticas desde que usted empezó, en los ochenta, al momento presente, han cambiado mucho, pero muy lentamente.

–Hombre sí, aunque estos cambios siempre son positivos porque, de alguna manera, reivindican la necesidad de formarse, de que esta es una profesión que requiere una formación, por lo menos una preparación. Tiene que haber lugares en los que uno pueda continuar estudiando, investigando y trabajando. Ese es un avance importante. Me acuerdo de cuando empezamos en Asturias: surgían las escuelas en todo el país. Me acuerdo haber inaugurado la escuela de Pamplona o, en Gijón, el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas (ITAE). Y otras escuelas. En León. Y otras desaparecieron. Cuando estuve en la RESAD me llamó la atención el hecho de que fuera una escuela equivalente a la Universidad, pero tiene una infraestructura de un instituto de enseñanzas medias. Entonces hay una conjunción de estructura y método, bueno, bastante confusa. Todavía queda mucho por hacer en España para que las enseñanzas artísticas de teatro sean un poco más independientes, que no pertenezcan a las universidades porque allí todo se centra en la parte teórica y hace falta más posibilidad de prácticas.

–¿Qué hace la enseñanza de las artes escénicas para enfrentar al aprendiz de actor a la casi segura precariedad?

–Es inaceptable que no haya ningún deseo por parte de la política de dar importancia al teatro. Lo que hace ser conocida a España fuera de sus fronteras no solamente es el sol y la comida, si no también la cultura, el teatro. Lope de Vega. Calderón. Pero ahora, ¿qué hace la administración para potenciar el teatro contemporáneo? Nada. Esta es la cuestión: que ningún partido político hable de teatro como un hecho importante. En el debate que hemos tenido hace un rato hablaba una mujer diciendo que era maestra y que daba clase en el colegio: el teatro es fundamental desde los niños más pequeños. Tengo una escuela de teatro en la que hay alumnos míos que entraron con tres años y han terminado ahora con veintiuno. De repente, ves que has formado a una persona.

–Ha formado una persona que no necesariamente quiere ser actor.

–En este caso sí. Por ser precisos habría que decir que no necesariamente será actor porque las circunstancias, a lo mejor, no le permiten seguir desarrollando su formación. La mayoría de la gente no son actores porque no pueden vivir de ello: la mayoría está en el paro.

–¿Y por qué?

–No existe la infraestructura teatral: existen los edificios, pero no las compañías. La mayoría de los presupuestos de los teatros nacionales se van para pagar a los técnicos y administrativos y no hay dinero para los actores. Es una cosa absurda que el teatro se tenga que subordinar a la administración, al funcionariado y no a los artistas. Mientras no se cambie esto, España va a seguir en la cola de Europa.

–Y, además, los actores en España no tienen buena prensa.

–Desde luego. Es cierto.

