Lluvia de jabón y pintura con tintes futboleros en Salinas

Cádiz, Barcelona, Madrid, Sporting... Muchos de los grandes equipos del fútbol español estuvieron ayer representados en Salinas. No, no se disputada ningún campeonato de este deporte en el pueblo, si no que las decenas de niños que se animaron a participar en la holy party, con posterior chapuzón de espuma, decidieron darle un toque futbolero al día portando las camisetas de sus conjuntos favoritos, aunque las casacas terminaron el día muy diferentes a como estaban minutos antes del comienzo de la actividad.

Tras la cuenta atrás protocolaria se desató la locura en las inmediaciones de la iglesia de Salinas. Más de una veintena de niños empezaron a repartirse dosis de pinturas entre ellos. Amarillo, verde, rojo, azul... Parecía que un arcoiris había aterrizado en el centro del pueblo. "Me encanta este tipo de fiestas, nos podemos ensuciar sin que nadie nos riña", apunta Oliver Torres, uno de los niños participantes, que a pesar de llevar tan solo unos instantes tenía ya la cara llena de pintura. "Lo bueno es que la espuma de luego es como ducharse, luego acabamos limpinos", asegura.

Hoy será el turno de la primera verbena de las fiestas del Carmen, que tendrá el acompañamiento musical de un dj. La celebración se alargará hasta el domingo.

