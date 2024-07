Jimi se hace eterno en bronce

Soto del Barco llora la pérdida de Jimi Pérez Lorente desde hace un año. Un hombre que lo fue todo o casi todo en el concejo: Alcalde, policía, guía turístico de las trincheras, electricista, técnico de luces, escenógrafo del teatro Clarín y mucho más. Algunas de esas cualidades fueron mencionadas ayer por la actriz, dramaturga y directora teatral Marga Llano en el Clarín, en el acto que sirvió para homenajear al polifacético sotobarquense que "nunca perdía la sonrisa". Si Jimi ya era recordado y querido en su concejo, ahora lo será un poco más tras el descubrimiento de un busto, obra de Carmen Peláez, en el teatro Clarín, "su segunda casa", en palabras del actual alcalde, José Manuel Lozano, y una placa en la Casa de Cultura de La Arena, que también fue descubierta ayer por amigos, vecinos y compañeros de Soto del Barco.

El descubrimiento de la placa en la Casa de Cultura de La Arena, a la izquierda y, a la derecha, la autora de las obras, Carmen Peláez. | R. S.

El acto comenzó puntual a las seis. Lozano pronunció unas breves palabras para relatar algo que los asistentes ya sabían, el amor y el cariño a Jimi. Todo regado con ojos emocionados, los de él, los de su viuda María Basarán y los de todo un pueblo. Lozano y Basarán descubren el busto tapado con una bandera del concejo. Basarán mantiene la mirada fija ante el busto que recordará por siempre a su marido, se abraza a dos mujeres y regresa ante él con los ojos vidriosos y lo acaricia con tacto y cariño, el cariño de una mujer a la que Jimi llamaba "el amor de su vida". Lo dijo Marga Llano, que habló después en el escenario del Clarín con un emotivo texto, personal y popular, que recordó a "un enamorado de Soto del Barco y de sus gentes, que se sentía como un vecino más, pero tenía truco, siempre ayudaba a los demás". Y lo mismo se ponía un traje antivelutinas para cazar avispas asiáticas que "hacía el papel de niño y de padre al mismo tiempo, por la ilusión y el sentimiento de protección y siempre con una sonrisa". En el acto también habló el Alcalde, que fue el maestro de ceremonias. Se refirió al compromiso de Jimi con su concejo y enfatizó la importancia del acto de "recuerdo y homenaje" para mantener viva la llama de un hombre que se desvivía por su concejo y que en agosto de 2022 ofreció a Lozano que le acompañara en una candidatura que en las últimas elecciones municipales batió todos los records. "Estaba exultante de optimismo y para una vez que pedía algo, había que corresponder", apuntó el Alcalde que tomó las riendas del concejo una vez que la triste noticia del fallecimiento de Jimi en el cabo Vidio (Cudillero) enmudeció no solo al gobierno local que presidía sino a todo el municipio y su antecesor, Jaime Menéndez Corrales, que ayer también emocionado asistió al acto de homenaje a su fiel amigo.

Público al comienzo del acto en el teatro Clarín. | R. Solís

Ahora, un busto de Jimi, de bronce y obra de Carmen Peláez, luce en la entrada del teatro Clarín donde también ayer se proyectaron imágenes del polifacético Jimi, de joven y adulto, en la nieve y vestido de "Chase", el perro policía de "La Patrulla Canina" que animó a los niños en el confinamiento, con su sonrisa sempiterna que incluso se apreciaba tras la mascarilla pandémica, brindando, con amigos, en pareja y feliz. Y todo regado con pequeños subtítulos con frases relacionadas con películas como "Love story" y su "Amar significa no decir nunca lo siento", "Oh Capitán, mi capitán" de "El Club de los Poetas Muertos", "Nuestro nombre no importa se nos conoce por nuestros actos" de "Batman Begins" o "Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad", de "Gladiator".

Jimi se hace eterno en bronce

