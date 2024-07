Daorje deja la limpieza viaria en Castrillón a FCC, que prescinde de dos empleados

Daorje dejó de prestar este viernes servicio de limpieza viaria en Castrillón, una vez que se hizo efectiva la subrogación del personal a FCC, la nueva concesionaria. Que conste, según las fuentes consultadas, hay dos personas que no serán incorporadas a la plantilla de FCC en Castrillón para cumplir con el contrato de limpieza viaria.

El pasado 28 de junio era el último día en el que Daorje debía prestar el servicio en el concejo después de que en mayo llegase a un acuerdo con el Ayuntamiento para alargar el contrato hasta que el recurso interpuesto se resolviese. Pero, al no estar subrogados los trabajadores, la empresa interpretó que aún contaba con plazo para seguir llevando a cabo el trabajo.

Desde el equipo de gobierno del PP, rehusaron ayer entrar a valorar el asunto, toda vez que fue por una decisión del Ayuntamiento que se mantuvo este tiempo la continuidad del servicio en manos de Daorje. Sí aclararon que FCC, al margen de la plantilla que subrogó Daorje, ha contratado personal de refuerzo, en principio, para los primeros días de su actividad. No obstante, según ha podido saber este diario, el trabajador que ejercía como encargado en el servicio de limpieza viaria de Castrillón, siendo Daorje la concesionaria, recibió ayer mismo una carta de despido. Esta persona había trabajado de encargado durante muchos años en la empresa anterior, y ayer mismo le comunicaron su despido, basado en "motivos de amortización de trabajo y causas organizativas". "El PP no se ha puesto en ningún momento en contacto conmigo para preguntarme por mi situación", se lamentó el afectado. Desde la empresa se le pidió vía Whatsapp su número de cuenta para ingresarle la indemnización. "Tengo 20 días para recurrir y llevar este tema hasta dónde haga falta llevarlo. Pedirme el número de cuenta por Whatsapp es una medida de presión en la que no voy a caer, me tomaré el tiempo que sea necesario", anunció el afectado.

El segundo despedido habría aceptado voluntariamente su salida de la empresa.

Desde Daorje aseguraron haber cumplido con la subrogación del personal a FCC como estaba acordado. "Por lo visto, ellos han decidido prescindir de algunos empleados de forma repentina", señalaron las mismas fuentes. De hecho, en la madrugada del jueves al viernes estaba previsto que también Cogersa se incorporara al servicio de recogida de residuos pero comunicó a Daorje que no estaba preparada para realizar uno de los servicios y tuvo que hacerlo la concesionaria saliente, para que no hubiera un vacío.

Desde los grupos de la oposición, el PSOE salió ayer al paso aludiendo que apoyarán al trabajador despedido "en todo momento". Junto al encargado al que han rescindido su contrato hay otra persona que estaría en las mismas circunstancias, agregaron. "Nos parece una vergüenza cómo se ha gestionado la situación laboral de este trabajador con más de 15 años de experiencia", lamentó Iván López Reguero, portavoz del grupo municipal del PSOE. "Llevaremos al próximo Pleno este tema y pediremos que el Alcalde, como máximo responsable del municipio, medie de alguna manera para conseguir su readmisión", abundó López, quien reprochó la "nula comunicación" sobre este asuntos desde el PP.

El sustituto del trabajador despedido iba a ser un empleado de FCC que gestiona varias zonas desde Oviedo, pero al tener conocimiento de esa intención desde el Ayuntamiento, exigieron a la empresa mantener el requisito de que el encargado debía estar presente en Castrillón a jornada completa. "Ahora parece que el sustituto será un encargado de la zona que cumpla con esos requisitos", anuncian fuentes conocedoras del caso.

