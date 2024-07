Gobierno y PP planean un frente común para regular los pisos turísticos en Avilés

La Corporación municipal de Avilés, salvo Vox, se ha puesto de acuerdo en buscar soluciones ante la problemática de los pisos turísticos. Ese principio de entendimiento entre el gobierno (PSOE y Cambia Avilés) y el PP nació fruto de una interpelación de Vox sobre la regulación de este tipo de viviendas a raíz de que el juez diera la razón a este grupo político sobre la normativa aprobada hace meses en Avilés. El proceso judicial sigue en marcha, tal como indicó la concejala de Licencias Urbanísticas, Sara Retuerto.

La edil defendió que el objetivo del gobierno es "garantizar el derecho a la vivienda ante este drama social" que se ha convertido el acceso a una vivienda dados los altos precios de alquileres. La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, acusó al gobierno de intentar regular "por la puerta de atrás" y afirmó que los pisos turísticos "no atentan contra el derecho a la vivienda". En estas, Retuerto volvió a la carga y enumeró precios de alquileres de Avilés, algunos de 1.800 euros, y destacó: "La gente no puede pagar esos precios, lo primero que hay que respetar son los derechos de los residentes y fijar un equilibrio con el turismo sostenible". Todo ello antes de hablar del precio de una noche en un piso incluido en la lista de la plataforma Airbnb "de 153 euros".

El concejal del PP, Jorge García, manifestó que su grupo político "dijo en su momento que no había que tener prisas" (para la regulación de los pisos turísticos) y que había que esperar por la ley autonómica. Coincidió en que hay que modificar la ley de vivienda y tendió la mano al gobierno para sentarse a negociar. Raquel Ruiz, que es la edil responsable de Turismo, habló en nombre del PSOE y manifestó la necesidad de "un marco legal" y "no vivir de espaldas a un problema". Dirigiéndose a Vox, le recriminó que "no se puede ser juez y parte, hay que ser valientes". Retuerto reforzó esa idea y pidió "no ponerse de perfil y tomar decisiones" tendentes a regular los pisos turísticos y se comprometió en Pleno a "escuchar las propuestas del PP" en esa materia.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, zanjó el asunto y el Pleno con una reflexión sobre lo vivido en una reunión de la Federación española de municipios y provincias (FEMP) con respecto a los pisos turísticos. "Es un asunto complejo y de Estado y uno de los problemas más importantes que hay que darle soluciones y en eso coincidimos todos por eso se habló de fijar un calendario de trabajo".

Una pregunta del PP sobre la aplicación de bonificaciones a los vehículos menos contaminantes "prometidas por el gobierno en 2019", trajo consigo un anuncio del concejal de Movilidad, Pelayo García: a partir de otoño, los vehículos híbridos y eléctricos verán reducido el ticket del sistema de cobro por aparcamientos. Esto es así, explicó García, porque en la ordenanza fiscal del año 2019 había una cláusula en la que indicaba que "esa medida sería aplicable cuando se dispusiera de los medios materiales" para ponerla en marcha.

Los controladores de la ORA dispondrán de una PDA para verificar la etiqueta de los vehículos, que igualmente tendrán que sacar tickets de las máquinas, que tendrán descuentos del 50% y del 100 %. "En la aplicación móvil, también se podrá adquirir esos tickets de manera más sencilla", detalló el concejal de Movilidad, ante una cuestión que generó cierta polémica entre la portavoz del PP y el edil socialista.

El Pleno sirvió además para aprobar una serie de modificaciones presupuestarias con cargo al remanente de tesorería para engrosar las cuentas de la Fundación Deportiva Municipal, las áreas de Cultura y Festejos y Servicios Sociales y Cooperación internacional para lo que resta de año. La oposición, que se abstuvo, puso en entredicho, sobre todo el PP, la capacidad de planificación del gobierno, cuestión que rebatida por la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

