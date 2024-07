Hasta una hora de espera para los viajeros del Occidente a Avilés por falta de refuerzo estival

La falta de facilidades de movilidad en la zona occidental para el centro de Asturias es asunto candente desde hace tiempo. Los usuarios que utilizan de forma regular los servicios de transporte público protestan ante los retrasos o falta de refuerzos en las líneas con mayor ocupación. Ambos problemas se agravan durante los fines de semana o con la llegada del verano, estación que alberga festivales de gran alcance que hacen que el tránsito de viajeros sea mayor de lo habitual.

Uno de los últimos episodios sucedió esta misma semana. Jueves 18 de julio, a las 9.40 horas, uno de los siete servicios que realiza la línea Ribadeo-Oviedo durante la semana. Aproximadamente, 15 personas se quedaron esperando una hora y veinte hasta que no llegó el siguiente refuerzo desde Navia, el cual se demoró 45 minutos. Cabe mencionar, que el billete no asegura la entrada al autobús, sino que el propio conductor es quién, según diversos criterios, dirige el acceso.

Además, en caso de no contar con más vehículos, existe una distancia de dos o más horas entre los siguientes servicios disponibles para el mismo trayecto y poder realizar una de las conexiones clave de la línea Ribadeo-Oviedo, como es la parada de Avilés. Per no solo viajeros de este día se quejan de la mala organización, sino que habituales durante otras épocas del año protestan ante diferentes circunstancias. En estas líneas se explican algunos de ellos.

Transbordos Avilés-Gijón.

Antes de la llegada de la pandemia existía una línea que operaba directamente sin transbordo desde Ribadeo para Gijón. Actualmente, los usuarios que viajan en esta frecuencia tienen que usar otro vehículo para llegar a su destino. "Antes teníamos línea directa y ahora tenemos que esperar 20 minutos a que llegue el otro bus porque nunca coincide en horario" afirma Adaya Feito, quién utiliza recurrentemente este medio de transporte. Otro viajero cuenta que "la utilizó durante muchísimos años y que a lo mejor ha llegado el bus puntual dos veces".

Refuerzos que nunca llegan.

Por otro lado, sobre todo en verano, es frecuente que durante el mes de julio con la llegada de festivales y turistas las líneas se saturen y los refuerzos se demoren más de lo habitual. "Estuve esperando una hora y veinte en Luarca porque el bus venía repleto y hasta que no completaron plazas aún sabiendo que solo quedaban cuatro, no llamaron a otro", relata otro usuario. Esperas que para unos pueden suponer la pérdida de una reserva para comer, pero a otros les impide acudir a consultas médicas. Además, viajeros como Adaya Feito admiten que "incluso tardan lo mismo en alguna ocasión utilizando líneas con más paradas que en otras frecuencias más cortas". Todos remarcan la necesidad de ampliar horarios y realizar una mejor previsión.

Paradas sin previo aviso.

Otro de los problemas a resaltar es la falta de indicación de las paradas tanto en el propio bus como en las paradas en las que carecen de horarios para aquellos sin acceso a internet. "Deberían indicarlo bien, sobre todo porque a veces hay extranjeros o gente que no suele hacer esa ruta y si se pasan de largo van a tener que esperar bastante hasta el siguiente" comenta Cecilia González, usuaria habitual. También señala que "incluso vio como una chica francesa quería ir a Cudillero y al no saber cual era la parada se la saltó". Son, todo ellos, problemas reiterados que padecen las personas residentes en la zona occidental en sus desplazamientos diarios hacia Avilés.

