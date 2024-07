Estreno bajo la lluvia para los artesanos

La lluvia marcó ayer el inicio de las actividades del Festival "Intercéltico" que arrancó este sábado y finalizará el próximo día 29. El cielo encapotado recibía al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, para recibir uno de los premios de esta cita, para dar paso a uno de los encuentros celtas más conocidos en España y Europa. Pese a las nubes presentes, varios propietarios de los puestos de artesanía y gastronomía se mostraron optimistas con la acogida del festival. "Hoy todavía estamos empezando pero aún así, hay mucha gente que viene a disfrutar" aseguró la propietaria de "Luke Minerales", quién participa por segunda vez.

Por otro lado, hay otros puestos como el que lleva Eva Fernández, "Timbapirata", que se estrenan en el festival. La propietaria cree que "pese a que en un inicio había menos gente por la lluvia, está empezando a animarse la cosa". También remarcan desde la empresa de embutidos "Pata Negra de Salamanca " que "es esencial que los comercios tiren de este tipo de eventos para hacer así prosperar a la comunidad autónoma.

Desde el lado de la clientela, los visitantes pueden disfrutar de la oferta de numerosos productos y también de atracciones para los más pequeños. Alguna como Jenifer Guardado expresó que aunque no era la primera vez que acudía, "pese a todo la gente siempre se anima para cenar y tomar algo". Otras como Cruz Gutiérrez no tuvieron suficiente tiempo para conocer el mercado en profundidad, pero aseguró que es una seguidora de este tipo de festivales. "Me encanta que se hagan estos encuentros porque soy super fan del mundo celta y todo aquello que tenga que ver con lo medieval". Los organizadores esperan volver a llenar las calles de la ciudad la cultura celta como todos los años.

