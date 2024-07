El hípico de Luanco vence al orbayu

La Mofosa es una de las atalayas de Luanco y un espacio que se transforma dos fines de semana al año para acoger uno de los más singulares concursos hípicos de los que se celebran en todo el país. Lo defiende su director, Santiago Nuñez, que se deshace en elogios al hablar del entorno donde se desarrollan las pruebas "y lo convierte en especial, en un concurso referente" que va más allá de la hípica. El deporte de la equitación es un "plus" al calendario estival que llena Luanco, sobre todo desde las fiestas del Carmen hasta el Carnaval, de 15 de julio a 15 de agosto. "Contamos con 160 jinetes y doscientos caballos", señala Nuñez, que ayer miraba al cielo por los chubascos caídos durante la tarde. Eso sí, según destacó, en ningún momento se temió por la suspensión de las pruebas. Eso sí, un chaparrón impidió la celebración de una exhibición de equipos, no puntuable, dado que algunos jinetes decidieron no participar en la actividad, según detallaron la organización. Entre el público, algún chubasquero mitigaba las "cuatro gotas" que cayeron durante una tarde más de hípica en "un entorno incomparable" que no alteró los planes de jinetes y caballos participantes en las pruebas del concurso nacional de saltos dos estrellas.

Una amazona atiende a uno de los caballos participantes. | R. Solís

Las pruebas de ayer comenzaron a las 9.45 horas en los terrenos de La Mofosa. Hubo saltos desde 60 centímetros hasta 1,30 metros y también una llamativa prueba por equipos. "La afluencia de público suele ser importante, eso sí, si calienta mucho el sol hay menos porque la gente va la playa, si llueve pues igual, hay menos, pero la de hoy –por ayer– fue otra buena jornada del hípico de Luanco", apuntó Nuñez. "En general, va todo muy bien: la cafetería está llena, el nivel de los jinetes es muy bueno...", agregó el director del concurso de La Mofosa. El certamen hípico de Luanco también es un escaparate para presenciar el buen nivel de los saltos de los jinetes y amazonas asturianos. "Son la mayoría", defiende.

Público asistente a las pruebas, ayer, en La Mofosa. | R. S.

Las pruebas de hoy serán las finales. "La lluvia caída hoy –por ayer– viene muy bien para el terreno y además mañana –por hoy– vuelve a dar bueno", indicó Santiago Nuñez. El hípico de Luanco está encuadrado en la Ruta Costa Astur, de la que también forman parte las pruebas de Meres y El Forcón.

