Jimi, el hombre de hechos a quien llora Soto

Ha pasado un año, pero Soto del Barco sigue echando mucho de menos a Jaime Pérez Lorente, por todos conocido como Jimi. En todos los rincones del concejo piensan en él como una de las personas más queridas. Prueba de ello son las palabras de cariño que le guardan aquellos que más le conocían, y ahora añoran los momentos en los que compartían risas y lágrimas y, sobre todo, su capacidad para resolver todos los problemas que tenía enfrente. Ahora, además, su rostro está inmortalizado en la capital del concejo, en el teatro Clarín, con un busto que le rinde homenaje.

"Es difícil manifestar cualquier sentimiento después de lo que hemos vivido en todo este año", comenta José Manuel Lozano, el hombre que tuvo que coger el bastón de mando del concejo tras el fallecimiento de Jimi. Durante estos meses se ha tenido que afanar en suplir todo el trabajo que aportaba el sotobarquense, que no era un alcalde al uso. Además de todo lo administrativo, Jimi no dudaba en ayudar en todo lo que hiciese falta. "Hemos tenido que afrontar el reto de reconvertir el funcionamiento del Ayuntamiento, porque es imposible suplir todo lo que hacía", señala el regidor, quien reconoce que este año ha sido de "sentir una gran añoranza por la falta de su compañía y apoyo".

Uno de las personas a las que Jimi acogió bajo sus brazos fue Alberto Lanzó, compañero suyo en la Policía Local. "Era una persona de hechos y no de palabras", afirma el agente, que describe al exregidor local y compañero del cuerpo como "una persona trabajadora, eficiente, resolutiva, y sobre todo fiel y leal". "Este año ha sido duro, me ha costado mucho acostumbrarme a su ausencia y, sobre todo, asimilar lo que pasó y cómo pasó", reconoce Lanzó, quien añade que "aún hoy sigo sin entedderlo. Es difícil de asimilar que no esté, no volver a tomar un café o comer con él o no poder pedirle consejo", confiesa.

"No encuentro las palabras", reconoce Inmaculada pazos Rodríguez, Macu, de la asociación cultural Selena. "Lo recuerdo como si estuviese aquí, es duro pensar que no está", reconoce la sotobarquense, que se emociona a recodar a Jimi. "Era alguien que estaba para todo, hablando con la gente se nota mucho su ausencia. Le mandabas un WhatsApp y enseguida estaba para ayudar", señala la que fue compañera de teatro del exalcalde. Macu destaca la implicación del regidor con la cultura del concejo, siempre detrás de los nuevos grupos de teatro que se generaban en la localidad. "Este año ha sido muy duro, todas las actuaciones siempre miramos donde está el técnico buscándole y, mirándonos en silencio, le recordamos", afirma.

Andrés Paíno, de la asociación de festejos del Castillo, reconoce que "la falta de un amigo ha sido muy dura. Sigo sin asimilar todo lo que ha pasado, a veces con incredulidad y otras con rabia", indica el sotobarquense, quien lamenta "la falta de sensibilidad para ver que alguien necesita ayuda y que los superhéroes también flaquean". Por eso, este año ha estado marcado por la añoranza y los proyectos rotos, algo que cree que comparten todas las asociaciones vecinales del concejo y espera que este suceso "sirva para que aprendamos algo, que una persona sola no puede llevar el peso de todos". "La vida a veces nos pone a prueba y lo fácil es que lo haga otro, ese otro era Jimi", sostiene.

"Estos días, recordando el aniversario, lo que más noto es todo lo que se le echa de menos", confiesa Jaime Martínez, de la asociación vecinal de Ranón, que le consideraba un hombre "bueno y un gran ejecutor". "Siempre estaba para todo, no sabía decir que no. Era el gran defensor de todas las causas, siempre estaba ayudando en todas las causas con una sonrisa enorme", apuntó Martínez, quien, hablando con los vecinos, asegura que el sentimiento es compartido y que todo el pueblo le echa mucho de menos. "Es raro el día que no me lo comentan", concluye.

