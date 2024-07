"El rey Felipe VI no entra donde no debe y, en cambio, está donde debe estar"

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el asturiano Benigno Pendás (Barcelona, 1956), atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA justo después de que la organización que también preside –la asociación de los Cursos de La Granda– haya presentado el calendario lectivo de este verano, que será el número cuarenta y seis de su historia.

–Otro año más.

–Cuarenta y seis ediciones lleva La Granda.

–¿En algún momento pensaron los que hacen La Granda que llegaríamos a esta edición?

–Yo me incorporé todavía hace pocos años, pero los que estaban en su origen –Juan Velarde, Teodoro López Cuesta y demás– yo creo que no se lo podían ni imaginar. La Granda es la historia de un éxito. Empezamos, como ya habrá observado, abriéndolos a todos los públicos. El programa de este año es muy atractivo porque está pensado en todo tipo de públicos.

–Además, mantienen la sede en el hotel Palacio de Avilés.

–Esto hace que los cursos sean más accesibles. La seña de identidad de La Granda sigue siendo la calidad de los profesores con los que cuenta: eso lo cuido especialmente. Pero, bueno, respecto de lo que me pregunta: es verdad que es muchísimo más fácil para el público que se desarrollen en el hotel, en el centro de Avilés. Y, como sabe, hacemos la inauguración, la "conferencia Velarde" digamos, en el chalé. Y también la clausura, que será cuando le entreguemos la medalla a Miguel Herrero.

–¿Quieren volver al chalé de Arcelor?

–Yo estoy muy satisfecho como estamos ahora, es decir, mantenemos la conexión con nuestros orígenes a través de las conferencias inaugural y de despedida, pero dejar el grueso en el hotel. Ya digo, estoy muy cómodo así. Hacemos también una cosa en Luanco y espero que hagamos algo en Salas en septiembre. Y, bueno, vamos a ver si podemos seguir extendiéndonos poco a poco por más sitios de Asturias.

–Y esto de Salas, ¿qué es?

–Pues mire, todavía no tenemos fecha, pero para Salas estábamos pensando en hacer una mesa con una tema apasionante: la situación geopolítica mundial de hoy en día. Ucrania, Oriente Medio... Estamos trabajando en hacer alguna jornada sobre esto.

–Usted, aunque es de Barcelona, tiene sus orígenes en Salas, como Juan Velarde.

–Mi familia, como la de Velarde, es de Salas. En Salas están enterrados mis padres. Mis años juveniles también son de ahí.

–¿Cómo se monta el puzle de estos cursos tan heterogéneos?

–Mi actividad intelectual ha sido siempre en sitios muy variados por eso a mí me gusta la visión amplia de las cosas, me gusta la perspectiva plural. No soy de especialistas y monografías así que yo siempre pienso en temas muy de actualidad. Obviamente, la inteligencia artificial está en plena moda. Y por eso incluimos un curso de este estilo. Traemos a un jurista –a Presno Linera–, que ha estudiado la normativa europea y luego un catedrático de Filosofía de la Ciencia para hablar de los aspectos éticos. Luego hay historia. La historia no la podemos olvidar: un curso sobre Benito Feijoo. Imagino que le llamaría la atención la conferencia de clausura: de Elena Rodríguez Díaz, que es una nueva académica de la Academia de la Historia que si no es asturiana, hizo su carrera en Asturias. Va a hablar de libros y otros documentos culturales con ejemplos asturianos.

–Este es el año del décimo aniversario de la proclamación Felipe VI.

–Hacemos dos mesas redondas con gente de mucha calidad, le damos la medalla de los cursos a Miguel Herrero de Miñón, que tiene que ver, lógicamente, con estos años de la Constitución. Y luego, también, muy de actualidad: los bancos centrales, su independencia, ahora que estamos en pleno proceso para nombrar al nuevo Gobernador. El ponente de la conferencia, que es González Páramo, ha sido muy, muy alto cargo, precisamente, en el Banco de España.

–En la Real Academia de Ciencias Morales analizan las relaciones del presente con la forma del Estado.

–Sí. La Academia se caracteriza por la pluralidad. Tenemos de todo: hay filósofos, hay sociólogos , hay juristas, hay economistas. Tenemos, por tanto, un planteamiento de cursos muy variados. Por supuesto la actualidad, cómo vamos a olvidar la actualidad. En este mes último hemos celebrado, precisamente, varias jornadas sobre los diez años de la monarquía. No sólo sobre lo que significa la Corona en la Constitución, si no sobre el valor que sigue teniendo la Constitución en estos tiempos complicados.

–No parece que haya una contraoferta mejor a la monarquía.

–Yo lo tengo muy claro. Está muy estudiado que siete u ocho de los diez países más avanzados del mundo –socialmente y económicamente– son monarquías. Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido... En el caso de España, la monarquía es un factor de estabilidad, de permanencia. Y, bueno, yo creo el rey Felipe VI lo hace ejemplarmente bien: desarrolla su papel con un rigor absoluto, no entra donde no debe y, en cambio está donde debe estar: cumpliendo sus relaciones internacionales, celebrando con el resto de los españoles los éxitos del deporte.

–¿Y la Princesa?

–La Princesa es la historia de un éxito popular y, sobre todo, entre los jóvenes. Su imagen, su formación militar, está desarrollando un perfil muy interesante. Esto siempre hubo quien lo dudaba, pero yo creo que la continuidad de las monarquías y, sobre todo, en un país como el nuestro, que es un país complejo y diverso, pues no deja de ser muy positivo. Y la Princesa está desarrollando un papel enorme. Y en Asturias, mucho más todavía.

