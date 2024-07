El alquiler de corta estancia en Avilés dispara las rentas hasta 1.300 euros mensuales

El alquiler temporal es una tendencia que se impone en Avilés y llega de la mano de las grandes multinacionales asentadas en la ciudad. Los trabajadores desplazados por sus empresas buscan alquileres para un período de tiempo inferior a un año, lo que implica que los propietarios eluden llevar sus propiedades a agencias y desarrollan acuerdos directamente con los futuros inquilinos.

Los agentes del sector reconocen que ellos no trabajan tanto los alquileres de temporada, pero admiten que la elevada demanda lleva a que sea raro el día en que no les llamen para alquilar. "Escasea mucho la vivienda, pero hay una demanda constante, especialmente en esta época", sostiene Roberto Díaz, de Rivero Inmobiliaria.

Julio Bernaldo, de Grupo Atrio, explica que la oferta sigue siendo la misma que hace unos años, "pero la demanda cada vez es mayor y eso está disparando los precios".

Un ejemplo, una búsqueda al azar en un portal inmobiliario para localizar un alquiler en la ciudad puede llevar a encontrarse ofertas como la que sigue: "Se alquila piso en Avilés solo a empresas (con contrato y factura a nombre de la empresa) de forma temporal, para periodos de entre 32 días y 11 meses. El inmueble, de 70 metros cuadrados, está compuesto por tres habitaciones, un baño, cocina, comedor". ¿El precio? 1.300 euros mensuales (sin suministros ni plaza de garaje) y en ningún caso el inquilino o inquilinos podrán cumplir un año en el domicilio.

En la Agencia Casal le ponen nombre a esa tendencia. Clara Fernández certifica que el alquiler temporal ha sufrido un repunte por las empresas que han venido a Avilés a asentarse o con trabajo para otras empresas ya instaladas en el municipio y que han tenido que desplazar a una parte de sus plantillas. En Casal tienen contabilizada una demanda de, al menos, 50 plazas de este tipo de alquileres para una empresa lusa que trabaja con Windar Renovables.

"En Avilés el mercado del alquiler temporal tiene un buen momento durante el verano", sostienen en la Agencia Java. La mayoría, no obstante, prefiere seguir trabajando con alquileres tradicionales, aunque se encuentran que cada vez hay menos clientes dispuestos a firmar contratos de larga duración. Después de los últimos cambios legislativos que han ido dándose en el mercado de la vivienda, los particulares están prescindiendo de las agencias y están empezando a anunciar sus pisos en aplicaciones como Wallapop. "Ahí es donde se mueve el mercado de los alquileres temporales", sostiene uno de los agentes del sector en la ciudad.

Víctor Antuña, por su parte, sostiene que en su caso no han notado cambio de tendencia y que en el negocio siguen realizando muchos más contratos por encima del año que temporales. En cualquier caso, agrega Antuña, lo más habitual en esos perfiles del alquiler temporal son, por ejemplo, "las personas que se dedican a la docencia o los futbolistas que vienen durante una temporada".

Sea como fuere, los desplazamientos de equipos de empresas tienen unas casuísticas, procesos y necesidades de alojamiento muy específicas no se encuentran bien atendidas por las plataformas habituales. La propuesta del alquiler temporal, presenta, además, un enorme potencial internacional, al poder llegar a mercados más allá del entorno más próximo, habida cuenta que se facilita un contacto rápido con el trabajador pudiendo ofrecerle un espacio para vivir más amplio que en otras modalidades y en un corto período de tiempo.

Los alquileres de temporada están pensados, precisamente, para necesidades temporales del inquilino: trabajadores desplazados, viajes por negocios, por tratamientos médicos, estudiantes, investigadores, doctorandos, o alumnado en prácticas, o mientras un propietario terminan las obras de su primera vivienda. La Ley de Arrendamientos Urbanos los distingue de los arrendamientos de vivienda, que son los que tienen como fin destinar el alquiler a la necesidad permanente de vivienda del inquilino. Compañías del tamaño de Amazon, Nike, Vueling o Alcampo ayudan habitualmente a encontrar residencia para sus trabajadores en plazos breves.

Los alquileres de temporada se rigen principalmente por el acuerdo entre las partes y no están sometidos a las prórrogas obligatorias de otros contratos al uso. No son alquileres turísticos y no requieren de autorización administrativa. Fiscalmente, no permiten al arrendador aplicar la reducción en IRPF que sí goza el alquiler de vivienda, del 50% con carácter general desde este año.

En Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia o Sevilla ya hay edificios enteros de apartamentos para viajes de grupos de ejecutivos, consultores, trabajadores o clientes invitados. Y Avilés también está adaptando su parque inmobiliario a esa tendencia cada vez más presente.

