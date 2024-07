Thomas Olde Heuvelt (Nimega, Países Bajos, 1983) es el autor de "Eco" (Nocturna), una terrorífica historia de una posesión que presentó esta semana en Avilés, en el Festival Celsius 232, que se despidió este sábado hasta el año que viene. Heuvelt atiende a LA NUEVA ESPAÑA minutos antes de sentarse a firmar ejemplares de sus libros en el puesto de su editorial española. Y es que también es el creador de "Hex", la historia de aquella bruja que tanto le gustó al novelista norteamericano Stephen King.

–¿Qué pasó en su vida entre "Hex" y "Eco"?

–La verdad es que "Hex" trajo consigo una explosión tan grande: se tradujo a veinticinco países, mi héroe de la infancia –Stephen King– dijo unas cosas maravillosas de aquel libro. Y, de repente, vi que se cumplían todos mis sueños y la presión por superarme con otro libro se convirtió en algo real: al final escribir es un poco como escalar: siempre queda un pico más alto que superar. Yo tenía muy claro que quería escribir algo mejor que "Hex", que no quería repetirme, que tenía que reiventarme. Es decir, tuve el síndrome de la segunda novela, pero con la sexta.

–Escribió una novela con una bruja, ahora es una posesión... ¿van sus lecturas por estos subgéneros?

–Pues sí, a mí me gusta mucho partir de arquetipos, pero luego darles la vuelta y convertirlos en algo que no se haya visto antes. Cuando escribí "Hex", mi historia sobre la bruja, tenía muy claro que quería reinventar el género y lo que se entiende por bruja. Respecto a las posesiones le diré que es un género que a mí me interesa, efectivamente. Tenemos "El exorcista", que es la quintaesencia de este subgénero, pero lo que no me gustaba es que la historia de las posesiones siempre tienen un planteamiento muy religioso: un demonio que posee a alguien, entonces tiene que venir el sacerdote a sacarlo... y yo creo que se puede estar poseído por muchas cosas: por el amor, por el odio e, incluso, por una fuerza de la naturaleza o una montaña. A mí me gusta mucho la montaña y se me ocurrió la idea de un personaje que tiene un accidente en alta montaña y la montaña se le mete dentro y lo posee. De ahí salió la idea tan extraña que pienso que fue muy novedosa.

–Discúlpeme el chiste: un señor de los Países Bajos muy aficionado a la montaña.

–(Risas) Soy un reclamo turístico terrible para Países Bajos: es un país maravilloso para vivir, pero aburridísimo de visitar. Igual Ámsterdam está bien un par de días... y yo creo que se debe a que es un país muy llano. De niño iba mucho a la montaña, me llevaba mi madre, nos íbamos de excursión y yo recuerdo ver esos picos nevados en la lejanía y sentir una atracción mágica al pensar "yo quiero ir allí, yo quiero conquistar este lugar". Cuando ves un sitio al que no va nadie tienes como esa necesidad de ir y adueñarte de él.

–"Eco" empieza con una historia de fantasmas en el hueco de la escalera, pero luego se da la vuelta. Este cambio, imagino, estaba más que pensado.

–Sí, me ha dicho mucha gente que el principio les parecía tan inquitetante que luego tenían que dejar el libro un tiempo. A mí me gustaba la idea de haceros un poco la zancadilla a los lectores: de sorprenderlos. Me dije: "Sabes que me está diciendo que ‘Hex’ les encanta, pero que les resulta un poco lento". ¿Cómo puedo empezar el libro con la cosa más terrorífica ya desde el principio? Entonces se me ocurrió esta idea de los fantasmas en el hueco de la escalera, una idea que tendría que recuperarla después y ya vería cómo. Sin embargo, no empecé a escribir el libro por ahí. Yo me encontraba en ese momento de bloqueo de escritor y pensé: "Para salir de aquí, quizá, lo mejor será escribir sobre algo que conozco. Por eso la parte por la que comencé fue la expedición a la montaña donde, por supuesto, todo sale mal y luego fue cuando añadí la historia de los fantasmas.

–Esos fantasmas salen de un sueño. ¿No?

–Pues sí, sí... yo me desperté una noche y tenía pis. Dormía en una buhardilla y para ir al baño tenía que bajar por una escalera que estaba clavada en un agujero del suelo. Al acercarme a la escalera, por una fracción de un segundo, me pareció que había gente en el hueco. Por eso me pilló un susto de muerte, me volví corriendo a la cama y ahí me despejé más: "Ah, vale, es sólo una pesadilla". Pero fui a comprobar ese hueco.

Suscríbete para seguir leyendo