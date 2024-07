Así llegó por primera vez la alta velocidad a Avilés: "Ya era hora"

Día importante para la alta velocidad en la región. La segunda fase de la llegada del AVE a Asturias empezó hoy, con la puesta en marcha del tren Avlo (AVE de bajo coste) y un Alvia, el tren que ya operaba y sigue haciéndolo en la actualidad, que tendrá salida y destino en Avilés.

Este último convoy llegó a las 13.10 horas a Avilés, con seis minutos de retraso, y una gran expectación a la vía 1. "¿Esto es para el AVE?", se preguntaba un viajero. Y algo así era, aunque no exactamente la marca de Renfe AVE, pero sí la alta velocidad en forma de Alvia. Del tren salieron unos 40 pasajeros cuyo trayecto acababa en Avilés. "He vivido toda mi vida en Avilés, ahora lo hago en Madrid y me viene fenomenal este tren. Ya era hora y se nota mucho la diferencia, porque antes tenía que bajarme en Oviedo", aseguraba Manuel Navarro, uno de los que fueron en el convoy.

En el tren también había una amplia presencia institucional de primer nivel del Gobierno regional. Estaban Gimena Llamedo, ahora presidenta en funciones por las vacaciones de Barbón, y Alejandro Calvo, consejero de Fomento. Por parte de Renfe acudió Mariano Santiso, gerente de la zona norte, que hoy vivió su último día de trabajo en la compañia antes de su jubilación.

Por su parte, Manuel Campa, teniente de Alcalde del ayuntamiento de Avilés, representó a la ciudad. "La alta velocidad está superando todas nuestras expectativas, es un cambio muy importante y ya tenemos unos niveles de ocupación del 96 por ciento", aseguró Llamedo. "Estar hoy en Avilés es algo muy importante y vamos a seguir dando pasos", explicó por su parte Alejandro Calvo, que no descartó además poder tener incluso más frecuencias en el futuro. "Veremos a partir de octubre", recalcó.

Mariano Santiso se mostró muy contento y dijo: "Para mí es un día muy importante, porque es el último y lo concluyo inaugurando esta línea, que es muy necesaria para Avilés".