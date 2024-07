"La música de mi vida es la de los 80, no solo por su calidad sino por el momento en que surge"

"Fernandisco", un apodo que surgió de juerga por Barcelona y que acabó siendo la patente registrada tras la que se encuentra Fernando Martínez, quién durante su larga trayectoria profesional ha ocupado más oficios que la Barbie. Desde presentador de "Los 40 al 1" durante más de una década, pasando por "coach" musical, actor de doblaje y, cómo no, siendo uno de los dj´s más polifacéticos del país. "Mi rol es entretener, nací para eso y lo tengo que aprovechar", indica "Fernandisco" Próximamente, estará en la fiesta "Valparaíso" de homenaje a los ochenta en el Festival "Luanco al Mar". Será el 9 de agosto, donde sacará a la palestra "hits" que no dejarán indiferente a nadie.

–Para empezar me gustaría conocer el orígen de ese nombre artístico tan particular, ¿de dónde surgió?

–Cuando era joven iba con mis amigos saliendo por Barcelona y uno de ellos me dijo: ¡Dame un mordisco ‘Fernandisco’! y me parecía que tenía muy buena pinta. Fue un término que me puse cuando ya pasé a trabajar en Radio España de Barcelona y el cual luego también utilicé en la Ser de Barcelona, donde antes me llamaba "FM". Ahora "Fernandisco" incluso aparece registrado como nombre en patentes y marcas.

–Abriendo camino en su faceta de dj, si tuviera que escoger, ¿cuál diría que es la música que le representa?

–La música que más tengo presente en mi vida es la de los 80 y 90, no solo por su calidad, sino por la época en la que se desarrolló y todo lo que hubo entorno a la famosa Movida. Hay muchos géneros: música disco, pop… y en los 90 por ejemplo, me quedaría con todo el fenómeno del "euro-dance". Sin ninguna duda, creo que es la música de mi vida y que forma parte de mi estilo. Si que es cierto, que yo incorporo algunas canciones que no tienen que ver con la esencia, pero son temas puntuales. Al fin de al cabo, los dj´s tenemos que tener claro que nuestra función es divertir al público. Si tú solo pones la música que te gusta a ti, haces un flaco favor a los que te vienen a ver. Sobre todo, es importante saber que te toca estar detrás.

–Me parece muy llamativo que una persona pueda compaginar tantos oficios y estilos de vida que no dejan de ser diferentes. Desde presentador, coach musical, dj… ¿cuál es la verdadera clave para lograrlo?

–Una buena pregunta… Compaginar este tipo de trabajos es duro, pero si tu verdadera pasión es ser dj, por ejemplo, no hay ningún problema. Como siempre digo, hay 17 horas al día que se pueden aprovechar de múltiples formas. Considero que fue una época maravillosa cuando hacía "Del 40 al 1" y presentaba los 40 Principales en Canal Sur. Durante ese periodo me tocó hacer eso y era lo que había. Creo que todo tenemos que aprovechar los momentos buenos que aparecen, sin renunciar a otras cosas.

–¿Qué podría contar acerca de su faceta como coach musical? ¿En qué consiste?

–El ser coach es muy fácil, igual que algunos dan charlas de liderazgo empresarial, yo hago exactamente lo mismo con liderazgo musical. Todo mi contenido está basado en experiencias que tuve de la mano de leyendas como Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Elton John, ABBA…Y no solo internacionales, sino de artistas que marcaron a España como Tino Casal o Antonio Vega. Toda esta gente que pasó por mi vida me aportó cosas y tengo la misión de contarle a la gente lo que he aprendido, que me han enseñado… Por ejemplo, Freddie Mercury era un genio, pero había también un equipo detrás y al final, era una empresa. Para mí, el hecho de hablar de ellos es transformar el liderazgo, los valores de la música, el esfuerzo y la esperanza.

–También tiene experiencia en documentales y otros formatos audiovisuales. ¿Cómo se embarcó en ello?

–El doblaje es apasionante. Hay que hacer primero un curso para ser actor de doblaje.Yo hago radio y televisión, pero ahora entré en el terreno de narrar documentales, no solo con voz sino como artista invitado. Uno de los documentales a mi parecer más espectaculares es MegaMix Brutal, emitido en RTVE. Narrar este documental es una experiencia que nunca te imaginarías.

–Volviendo a sus próximos eventos, ¿qué le espera al público que va a acudir a verle el 9 de agosto al festival "Luanco al Mar"?

–Yo creo que las sesiones de "Fernandisco" siempre son una sorpresa, nunca se sabe qué voy a hacer. Tengo algunas canciones que siempre van conmigo, pero luego el espectáculo lo hago en función de lo que estoy viendo, como creo que se siente la gente. Creo que es lo que me diferencia con respecto a otros dj´s. Quiero ver que la gente vibre y cante y hable muy alto. Considero que la de Luanco va a ser una ‘sesionaza’ y, como siempre, incluiré alguna de mis ‘perlas’. La música tiene un alcance que muchas veces no sabemos dominar y aunque prepares una sesión sofisticada, si les plantas "El tractor amarillo", lo cantan igual. A mí no se me arruga el ombligo por poner "Bomba" de King África.

–¿Y qué destacaría de sus últimas sesiones?

–Me he llevado una sorpresa muy grande últimamente. Hay muchísima gente joven que, con 20 años, cuando pincho "Just can´t get it off", por ejemplo, la viven y me quedo flipado. Al final, las sesiones tienen que ser amenas, ya que cada uno baila de una manera. Mi espectáculo es hacer que las canciones convivan y que la gente se acuerde de mis sesiones por los momentos claves, como cuando pongo a los de mi generación canciones míticas de películas o series de nuestra infancia como "Marco" o "Heidi".

–En cuanto a su futuro, ¿cuánto de apretada está su agenda dentro de sus múltiples facetas?

– En cuanto a las conferencias a nivel empresarial comenzaré a impartirlas a partir de enero y febrero. Mis conferencias tienen interés para directivos que quieren conocer aspectos del liderazgo y suelo ofrecerlas por el invierno, esos meses vienen un poco ‘cargaditos’. En cuanto a dj, doy gracias a Dios de que en verano tengamos curro. La pandemia nos dejó con una mano delante y otra detrás. Lo bueno, es que después de lo sucedido durante el covid-19, la gente quiere estar en la calle y ahí es cuando estás tú para entretener. En Luanco voy a estar muy feliz de estar con BOM Radio donde trabajo desde hace cuatro años y la cual siempre me acompaña a donde vaya.

–Hablando de su presencia como jefe de presentadores en "BOM Radio", ¿cómo se escogen los llamados números uno ?

–Te voy a contar el caso de mi radio, aunque cada emisora pone unos requisitos a la hora de plasmar la música. En BOM Radio el público al que nos dirigimos ronda desde los 35 hasta los 60. La clave es poner canciones que le puedan gustar a todo el mundo, un claro ejemplo, "Quédate" de Quevedo. La manera clave de trabajar es sabiendo lo que quiere la audiencia y contrastar.

–Para terminar... basándose en su experiencia, ¿con qué se quedaría del mundo de la música? ¿que ha aprendido de lo que no puede ver a simple vista?

–Lo resumiría en la frase: "Cuanto más grande es el artista, es más humilde". En general todos los grandes artistas hablan con una naturalidad aplastante y ves en cambio a algunos grupos nuevos y se creen que son los reyes de la música. Y es que, para ser grande, hay que pasar por ser pequeño. Me quedo con la música, con haber conocido a artistas como Antonio Flores que venía a enseñarme maquetas. Enlazado a esto, otra cualidad que destacaría es la filosofía de aceptar las críticas. Al final, que una música no le guste a alguien, no significa que sea mala. Por ejemplo, a mí el reggaeton simplemente no me gusta y no por ello es peor.

