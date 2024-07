El primer encuentro de bandas del Intercéltico pone a bailar al Parche

El Parche fue el punto de encuentro de las bandas que llenaron de ritmo las calles del casco histórico avilesino. La afluencia de público, con una presencia notable de turistas de otras partes del mundo, fue muy positiva y recibió con los brazos abiertos una de las primeras actuaciones conjuntas de esta nueva edición del Festival Intercéltico.

Los vecinos de la zona se mostraron muy conformes con esta iniciativa, especialmente, las personas de mayor edad, que mostraron un gran interés por este tipo de música. "Estos eventos son una maravilla, a mí, personalmente, me gustan mucho. La música le da mucha vida a las calles de Avilés, deberían hacerlo más a menudo. Además todo está muy bien organizado", afirmó Ángel Sánchez, vecino de Avilés desde hace más de 50 años.

"A nosotras esta música nos gusta mucho desde siempre. Este año no hemos ido todavía al recinto del festival, pero nos acercaremos seguro", comentó un grupo que esperaba la llegada de las bandas de gaitas. La primera banda en aparecer ayer en la Plaza España fue la Asociación Cultural de la Madreña, natural de Posada de Llanera. "Ya nos habían llamado para venir el año pasado, lamentablemente, nos coincidió mal y no pudimos venir. Pero este año le prometimos a la organización que veníamos sí o sí, no nos lo queríamos perder por nada del mundo", explicó Covadonga García, miembro de la directiva de la banda llanerense.

"Este tipo de eventos nos enriquecen mucho como banda. Conoces gente que hace lo mismo que tú, pero que viene de otras partes de Asturias o incluso de otras partes del mundo. Sin duda, es una gran oportunidad para aprender", añadió García sobre los frutos de estos festivales para las bandas más modestas.

La Banda de Gaites "Saxum", procedente de Gijón, llegó poco después que La Madreña y para cerrar la ceremonia de encuentro los últimos en llegar fueron los anfitriones, la Asociación Cultural "Esbardu". El director de la banda de gaitas avilesina dio la bienvenida al resto y, siguiendo el mismo orden de llegada, comenzaron a abandonar progresivamente la plaza.