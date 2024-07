"Avilés no es una ciudad triste, todo lo contrario, es una ciudad que se supera", dice Estefanía Rodríguez, nueva presidenta del PP avilesino

Estefanía Rodríguez Serrano (Avilés, 1985) es desde el lunes, y contra todo pronóstico, la nueva presidenta del Partido Popular (PP) en Avilés. Y es así porque nunca antes había ganado una candidatura alternativa que se hubiera enfrentado a una oficial en Avilés. La lista de apoyos de Rodríguez venció, eso sí, por un sólo voto, al final de un proceso electivo que, según una parte, tuvo varias incidencias, pero según la otra se desarrolló de manera "limpia, impoluta". Rodríguez es doble licenciada, en Derecho por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), con diplomatura en Relaciones Internacionales, y en Ciencias Políticas. Está casada y tiene dos hijos. Aparte de ejercer la abogacía, se ocupa de la parte jurídica y administrativa en la empresa de su familia: una clínica médica. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su redacción avilesina.

–No lo niegue, no se lo esperaba.

–Yo siempre tuve la confianza de que podía ocurrir, pero, ciertamente, soy consciente de que era muy difícil: una candidatura alternativa contra el aparato. Siempre te queda la esperanza, pero hasta que no sucede, no crees que sea posible.

–Históricamente, la candidatura alternativa nunca ganaba en el PP de Avilés.

–Por eso, por eso. Ciertamente, el precedente estaba ahí, pero hemos venido a demostrar que a veces suceden estas cosas.

–A la vista de los resultados del congreso, sólo hay un diagnóstico: su partido está partido.

–El primer objetivo que tenemos es, precisamente, recomponer la unidad del partido y fomentarla. A priori es un esfuerzo importante: la diferencia de un voto es bastante significativa.

–Álvaro Queipo, en la clausura, dijo que unidos son ustedes el doble de fuertes.

–Estoy de acuerdo con su afirmación, por eso trabajaremos: para unirnos y que así sea. Y vamos a remar todos en la misma dirección porque todos perseguimos el mismo objetivo común: tener un partido abierto, de gestión eficaz y transparente, absolutamente participativo, donde el afiliado tenga voz y voto y no sólo se limite a pagar su cuota e ir a las mesas electorales. Queremos que de verdad tome parte de las decisiones importantes del día a día del partido. Hay que generar esa ilusión y ese compromiso necesarios para que de verdad la militancia esté comprometida porque si no, no conseguiremos buenos resultados.

–Hubo varias incidencias en el período congresual.

–Bueno, en la votación hubo alguna incidencia, pero siempre las hay. Es inevitable: no le doy excesiva importancia y menos cuando el resultado arroja lo que creo que es justo. En el transcurso del proceso, pues, hombre, el asunto de las 101 fichas en el último día antes de la convocatoria del congreso es un tanto anómalo. Y lo demás, pues, bueno, son formas de entender la gestión del partido.

–Se lo preguntábamos porque tanto Queipo como la candidata Esther Llamazares insistieron en la limpieza del proceso.

–La votación, ya les digo, transcurrió con alguna incidencia, pero siempre las hay, es inevitable. Los que estamos de vivir procesos como estos sabemos que siempre hay alguna: alguien que no aparece en el censo… bueno, ese tipo de cosas que son, algunas, subsanables y otras no. Pero para eso están las actas. No le doy demasiada importancia. En cuanto a lo demás: el proceso congresual transcurrió, a mi juicio, es verdad que un poco anómalo. Por mi parte, hice campaña, traté de que se viera esa transparencia que predico y exijo de la organización, es decir, se vio reflejada en mis palabras. Desde un principio anuncié el número de apoyos con los que contaba, hice pública la candidatura; bueno, pues eso, un ejercicio de talante democrático.

–¿Y después de este congreso?

–Los miembros de la junta están electos: son los vocales, los de mi lista. Los concejales son miembros natos, tenemos también dos diputados regionales –Susana Fernández y Pedro de Rueda–, Esther Llamazares, lógicamente que ya es miembro nato por ser diputada Y también la eurodiputada Susana Solís. Y luego hay que señalar que, sin perjuicio de todo ello, se pueden incorporar más personas a la junta: el presidente tiene la facultad de incorporar a más vocales. Si es preciso, de cara a nombramientos y cargos orgánicos que se les vayan a otorgar, pues se incorporarán.

–¿Quién va a ser su secretario general?

–Eso vamos a esperar a concluir el organigrama: tengo que reunir al equipo porque todas las decisiones se han tomado conjuntamente y vamos a seguir haciéndolo porque, insisto, esto es un proyecto colectivo, no personalista.

–¿Han estado haciendo bien la oposición al gobierno de Mariví Monteserín?

–Voy a procurar no inmiscuirme en la gestión del grupo municipal. Es cierto que el grupo municipal es un instrumento de acción política. Ellos tienen su propia iniciativa en algunos aspectos, trasladarán propuestas ciudadanas también, pero sí que es cierto es que directrices políticas emanan del partido. En lo demás, siempre que todo vaya dentro de la línea que marque el partido, ellos tienen su cierta autonomía.

–Vale, ¿pero lo estaban haciendo bien?

–Bueno, todo es mejorable, sí, pero no tengo ánimo crítico al respecto.

–Se lo preguntábamos porque nos gustaría saber si la oposición va a cambiar.

–Todo esto tenemos que construirlo. Yo ahora mismo lo que podría hacer es una valoración personal, pero creo que no es procedente en este momento. De ahora en adelante sí que construiremos esas líneas: los órganos del partido, los grupos de trabajo, diseñarán las líneas a seguir que finalmente se convertirán en directrices que tenemos que seguir. A partir de este momento sí que podré decirles: "Pues sí, hay que focalizar más en esto o en aquello".

–¿Avilés es una ciudad triste?

–Desde luego que no es una ciudad triste. Casi me remito a mi última intervención como concejala y ya entonces dije que Avilés no es un ciudad triste, todo lo contrario, es una ciudad que se supera. Bueno, hay cosas que son mejorables y vamos a trabajar en eso. Avilés tiene que ser una ciudad atractiva, generar oportunidades a los jóvenes, a los que no son tan jóvenes. Nosotros, además, abogamos muchísimo por la integración –mi candidatura es un claro reflejo de ello–. Trabajaremos en esa línea: que no haya barreras, que no haya vetos y que, entre todos, construyamos ese proyecto de ciudad.

–En su lista, hay militantes históricos...

–Y gente nueva. Y nuevas incorporaciones.

–Comentaba estos días que quiere reactivar Nuevas Generaciones.

–Queremos impulsar la organización: tengo la suerte de poder contar en la candidatura con el presidente y el secretario general locales, los dos principales cargos orgánicos.

