"Benedicto XVI pedía temas; el Papa Francisco es melómano, pero no le hemos preguntado su ‘playlist’"

Josep Solé es catalán, de Sabadell. Nació un 29 septiembre 1974. Su música llega a casi cualquier rincón del mundo: Solé es el organista titular de la basílica de San Pedro y organista para las celebraciones litúrgicas del Santo Padre que se celebran en el Vaticano. Estos días está en Soto del Barco como profesor del III Curso nacional de música de verano. Hoy, además, ofrecerá, junto a otros profesores, un concierto en la iglesia de Soto del Barco a partir de las 20.00 horas, con entrada libre para público general.

–¿Cómo llega un músico catalán a ser el organista de la basílica de San Pedro?

–Me fui a estudiar órgano a Roma al Pontificio Instituto de Música Sacra y, paralelamente, para pagar mis estudios, me iba a tocar por las iglesias. Un poco providencialmente, en 2009, cuando me saqué el título, mi predecesor en San Pedro se puso malo y yo lo sustituí. A partir de aquí empezó una colaboración. Cuando él se jubiló me quedé yo en San Pedro. Toqué la primera misa en 2009, pero el nombramiento llegó en 2018. Lo de organista del Papa vino después. En el año 2012 fui a trabajar a la Capilla Sixtina, como profesor de la "Schola Puerorum", pero hice sustituciones también al organista de las liturgias papales. Cuando este organista se jubiló, en 2021, fui nombrado organista para las celebraciones litúrgicas del Santo Padre; es decir, ahora tengo los dos títulos, organista de la basílica y de celebraciones del Papa.

–¿Cuál es su relación musical con el Papa Francisco?

–No tenemos relación. Lo saludamos una vez cada dos o tres años, le damos la mano y nada más, no tenemos coloquio con él. Pocas personas tienen acceso directo al Papa. Quien tiene relación musical con el Papa es nuestro director que es el que nos traslada qué piezas se van a cantar, pero en mi caso mis piezas las elijo yo mismo, no tengo filtro.

–Entonces, ¿cómo se eligen los repertorios?

–La parte cantada la elige el director del coro que la negocia no tanto con el Papa sino con el ceremoniero. Las que toco yo las decido yo, no a libre albedrío, pero sí en función del año litúrgico (Navidad, cuaresma, Pascua…), cada momento tiene su repertorio.

–No todos los días son iguales en el Vaticano, ni todas las celebraciones tienen la misma relevancia. ¿Alguna que viva con especial nerviosismo o entusiasmo?

–Con mucha intensidad vivo la jornada de San Pedro, el hecho de poder celebrar San Pedro en la basílica de San Pedro y con el Papa delante es especial. El primer año que toqué la misa de San Pedro, el papa Francisco todavía caminaba y pasó junto al coro y cuando estaba tocando "Tu eres Pedro" nos miramos, fue emocionante.

–¿Es melómano el Papa Francisco, piede alguna pieza en concreto?

–El Papa Benedicto XVI sí pedía cosas. Sabemos que el Papa Francisco es melómano, pero por la prensa. Nunca hemos ido a preguntarle por su "playlist".

–Hablaba de Benedicto XVI. Tocó en su funeral.

–Recuerdo que aquel día hacía mucho frío. Estábamos a cuatro grados y en el exterior, en la plaza. Tenía las manos congeladas, tenía miedo a no ser capaz a tocar. Las piezas de órgano las elegí yo. Sonaron dos piezas de Bach y el réquiem de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

–¿Cómo es su día a día en el Vaticano?

–Llevo a mis hijos, que cantan en la Sixtina conmigo, a las ocho de la mañana y me quedan cuatro horas libres hasta el primer ensayo que aprovecho para estudiar. De 12 a 13.30 tengo ensayos con niños. En la tarde tengo otra hora de ensayo con adultos y otra con adultos y niños. Luego regresamos. Eso todos los días, de lunes a viernes. El sábado descanso y el domingo toco las misas.

–Como organista, ¿ha tocado techo profesionalmente hablando?

–Como organista litúrgico he tocado techo. Como organista profesional hay muchos órganos por descubrir.

–¿Su sueño?

–Un sueño es tocar en la catedral de Notre Dame, en París, que espero que se cumpla. Allí está uno de los mejores órganos del mundo y es como la meca para los organistas concertistas.

–De San Pedro del Vaticano a San Pedro de Soto del Barco. ¿Qué mensaje pretende inculcar a sus alumnos?

–Nosotros, en el estatuto de la Sixtina, tenemos una máxima de evangelización: qué mejor que estos cursos para evangelizar, predicar con la música y difundir el amor por el órgano, que es un gran desconocido muchas veces, y el repertorio, siempre traigo repertorio nuestro, de nuestros maestros.

–¿Qué se escuchará en el concierto de esta tarde en Soto del Barco?

–Por mi parte llevaré un tríptico escrito por uno de nuestros directores de la Capilla Sixtina de 1956 a 1996, y que después fue ordenado Cardenal por Benedicto XVI. Se llamaba Domenico Bartolucci.

–¿El órgano está viviendo un buen momento? ¿Hay cantera?

–Sí, estamos en un momento feliz, con muchas matrículas, al menos en Italia. Espero que persevere".

Suscríbete para seguir leyendo