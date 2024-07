Ensidesa o Niemeyer para comer de un bocado: las hamburguesas que llevan el nombre de lugares icónicos de Avilés

Victor Llano es el dueño y artífice del local "El buen corte", una de las propuestas más innovadoras y personales en el panorama de la restauración avilesina. Carnicería de autor. Este cocinero siempre ha estado ligado al negocio chacinero, de hecho, un primo suyo trabajó muchos años en el matadero de Tineo y su familia ha estado relacionada con el sector. "Yo soy de carnicería y de obrador de toda la vida, ahora lo que hago es innovar con el producto que tengo", afirma el propio Victor Llano.

Uno de los elementos más curiosos del negocio es la carta, pues los suyos no son nombres de cachopos o hamburguesas al uso, sino que muchos de ellos están estrechamente relacionados con Avilés. "Tenemos una hamburguesa llamada ‘Ensidesa’ que tiene el pan negro para reflejar el concepto de la siderurgia. Intentamos ensamblar todos esos conceptos que provocaron el avance y la evolución de Avilés en esa hamburguesa", comentó sobre una de las preparaciones más exitosas del local. "También tenemos otro plato al que le he dado el nombre del Castillo de Gauzón. Yo me crié en Raíces, bajando por el castillo y es un emblema de Asturias al que le quise dar más popularidad con mis elaboraciones".

El cachopo Taborneda, en referencia a la localización del mismo nombre en Illas son otras de sus especialidades junto al Pico Gorfolí o el cachopo Cañón de Avilés, que lleva pan de centeno como rebozado. Y la hamburguesa Niemeyer se diferencia de otras al uso porque incorpora queso fresco para asimilar su forma a la cúpula mientras que la que lleva el nombre del Adelantado se hace en pan brioche y con pepinillo.

Su compromiso con el municipio y con la villa avilesina es total. "Intento que la mayoría de productos que utilizo sean de Avilés. Todo aquello que no puedo obtener aquí suelo pedirlo a Salamanca", explica sobre su trabajo.

Esta semana tendrá un puesto en el Festival Intercéltico de Avilés, en el recinto de la Exposición y va a parar el servicio a domicilio que ofrece normalmente durante unos días. "Tenemos una demanda muy alta. De hecho, mientras yo estado esta mañana en el Intercéltico preparando las cosas para trabajar por la tarde, ha habido gente que se ha acercado pidiendo género", afirmó el propietario del negocio. "Es un producto innovador y de autor, prácticamente todo está hecho a mi capricho", comentó.

Su negocio está en expansión y ya tiene planeada una mudanza. "Vamos a abrir un nuevo restaurante en la calle Rui Pérez. La idea es poder ofrecer un ‘showcooking’ al público con una selección de nuestras mejores carnes expuestas en cámaras de maduración", explicó sobre su plan para septiembre. "Tendré más empleados y más herramientas para dar rienda suelta a la creatividad", añadió muy ilusionado. La personalización del producto a su gusto y la composición de los diferentes platos con ingredientes de primera calidad le están dotando de cierto reconocimiento, especialmente en Avilés. "Adapto mis productos a las necesidades que tiene la cocina. Por ejemplo, los quesos que utilizo para el cachopo están hechos un poco más suaves de lo habitual para que su sabor no sea el factor predominante del plato", explicó buscando ejemplos de las modificaciones que busca en la materia prima que utiliza. "Utilizamos carne recién picada, seleccionamos el producto y buscamos aportar algo diferente", concluyó diciendo.

Suscríbete para seguir leyendo