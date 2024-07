Koldo San Sebastián: "Para un sabuguero, ser pregonero de Santa Ana es más que 50 Pulitzer para un periodista"

Sabugo celebra este fin de semana la fiesta de Santa Ana. Como en toda folixa de categoría habrá verbenas, distintas actividades y también pregonero. El elegido este año no puede ser alguien más avilesino que Koldo San Sebastián (1953). Este periodista formado en las universidades de Oviedo, Navarra y el País Vasco ya tiene "cosido" el texto que leerá el sábado a las 12.30 horas en la plaza del Carbayo. Y habrá sorpresas, aunque San Sebastián se guarda la primicia: "El pregón está cosido más que hilvanado, con cordel de zapatero. Me centraré en mis recuerdos y en mi gente... Y la estructura del pregón tiene forma de danza prima, pero hasta aquí puedo leer", avanza el periodista enamorado de la villa ["Avilés me gusta siempre", reconoce] que de joven vivió en el caserón que hoy se conoce como el edificio del café Colón, que pertenece a Sabugo, por eso de que está en la margen izquierda del Tuluergo.

Para Koldo San Sebastián "ser pregonero de Santa Ana, para un sabuguero, es más que cincuenta Pulitzer para un periodista. No hay mayor honor".

Koldo San Sebastián compara la ciudad de su infancia y juventud con la que recorre ahora y aprecia cambios. El principal: "Avilés ha sacado los pies de la mar. Ha desplazado la vida hacia La Magdalena", reconoce, y defiende: "Para mejorar Avilés había que recuperar el tranvía en su recorrido histórico entre Villalegre y Piedras Blancas". Ese tranvía que tantas veces vio pasar.

Defiende también San Sebastián que Sabugo no es un barrio. "Es un pueblo y/o parroquia extramuros, es lo primero y más importante. Lo segundo, lo más especial de Sabugo, es que sabemos reírnos de nosotros mismos hasta la carcajada". Tal vez por eso el crecimiento de unas fiestas, las de Santa Ana, que comenzaron tímidamente en 2015 da la mano de la asociación Sabia Nueva. Entonces llevaban más de veinte años sin celebrarse y, ahora, son ya un clásico del calendario avilesino.

Las fiestas comenzarán este viernes 26 en la plaza del Carbayo, a las 20.30 horas, con el "Grupo Nostalgia". A las 22.45 horas será el turno del "Grupo Sueños". El sábado, día de pregón con Koldo San Sebastián y actuación de "Xareu d’ochobre". Media hora más tarde arrancará la sesión vermú, a cargo de "Los Nocheros", momento en el que se realizará el reparto de "santanina" y la botella de vino. A las 22.30 está programada una verbena con "La Movida" y de media noche a 01.30 horas de la madrugada se hará un guateque cerca de la Monstrua. El domingo habrá misa, sesión vermú, juegos infantiles tradicionales y cierre de fiestas con "Vuelta y Media".

