El Puerto penalizará las malas prácticas ambientales en la industria del entorno

Avilés quiere mantener unos estándares de calidad ambiental elevados en las aguas de su ría y, por eso, el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, aprovechando la inauguración del Aula del Monumento Natural de Zeluán y de la Ensenada de Lloredo, advirtió que "todo aquel operador portuario o industrial que no acepte o no pueda cumplir unas condiciones medioambientales básicas, no se podrá instalar en el puerto de Avilés", remarcó Rodríguez Vega. El presidente de la Autoridad Portuaria realizó una pequeña actualización de la calidad ambiental del entorno del estuario avilesino y remarcó el compromiso del puerto con el cuidado del medio ambiente.

Así, Rodríguez afirmó que la calidad del agua de la ría de Avilés es buena, desde hace ya un tiempo, y que, este agua, está sometida a constantes controles, realizados a partir de los resultados que arrojan los diferentes sensores repartidos por distintos puntos del recorrido de la ría. En un entorno tan eminentemente industrial, se presentan desafíos con los que, poco a poco, se está intentando convivir sin que el medio ambiente se vea afectado negativamente. "El único problema que tenemos, desde el punto de vista medioambiental, es el material sedimentario que se origina a partir de la actividad industrial y que acaba en el fondo de la ría", explicó.

Al respecto del endurecimiento de las condiciones ambientales para la instalación de nuevas empresas, señaló: "Es un trabajo conjunto. Cuando una empresa quiera instalarse aquí, debe ser conocedora de las condiciones ambientales que debe respetar. Esto era impensable hace 15 años".

Desde la Autoridad Portuaria, el compromiso con el medio ambiente de cara al futuro es un elemento fundamental, de hecho, la sostenibilidad ha sido incluida en sus objetivos de desarrollo. Por ello, anuncian, a partir de ahora serán tajantes y no tolerarán las imprudencias ambientales.

El Monumento de Zeluán cambia de techo

El Monumento Natural de Zeluán ya cuenta con una nueva Aula de Interpretación que será gestionada por el Grupo Naturalista Mavea. La antigua edificación, inaugurada en 2017, queda así sustituida y el nuevo espacio se ubica en el entorno del aparcamiento de la playa de San Balandrán. Además, esta nueva sede esta nueva sede está directamente conectada con el Observatorio de Aves, con el que colaboran en algunas ocasiones, a través de una senda peatonal. El nuevo edificio ha sido diseñado por el arquitecto Sergio Baragaño, de Room2030, y, entre obras y equipamiento, ha supuesto un desembolso de unos 209.00 euros.

Además, se ha aprovechado la actuación para reordenar el aparcamiento existente con dos nuevas plazas para personas de movilidad reducida y con un nuevo aparcamiento para 10 bicicletas. Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración entre la Autoridad Portuaria de Avilés con el Grupo Naturalista Mavea. Los responsables del puerto avilesino han invertido más de 500.00 euros en revegetación, lucha contra especies invasoras, infraestructuras, limpieza protección y actividades. «El objetivo es compatibilizar la preservación del Monumento Natural con nuestra actividad y la de los operarios portuarios», explicó Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria.

«Nos gustaría poner en valor todo lo relativo al Monumento Natural de Zelúan. El espacio natural que existe en el entorno portuario es muy importante, aunque a veces suponga restricciones y limitaciones en las actividades del propio puerto», añadió Rodríguez Vega. El anterior centro registró un total de 2.500 visitantes, repartidos en 160 visitas desde 2017. Las actividades que realizadas en este emplazamiento tienen como objetivo principal divulgar los valores naturales y medioambientales que representa este Monumento Natural. Gran parte de las visitas a este centro ha sido realizadas por colegios avilesinos, pero cada vez se reciben más peticiones de centros escolares de toda Asturias.

«Estos centros aportan calidad a la hora de hacer calidad ambiental. La educación ambiental nos ocupa mucho tiempo, desde nuestros inicios nos hemos centrado en ella, independientemente de la edad de las personas con las que trabajemos», comentó Juan Carlos Vázquez, presidente del Grupo Naturalista Mavea. «Está claro que tener un recinto como este te permite realizar una serie de actividades que antes no podíamos hacer», añadió piropeando las nuevas instalaciones.

