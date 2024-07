Álvaro Queipo presidirá la primera junta de Estefanía Rodríguez, la nueva presidenta

Álvaro Queipo, el presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, pasa página en el polvorín que se había montado en su organización en Avilés. Quiere presidir la primera junta directiva de Estefanía Rodríguez, la nueva presidenta de los populares avilesinos, la que ganó el congreso de este lunes día 22, aunque fuera por un único voto. Entonces fue cuando había dicho –aunque no todos los congresistas estuvieran de acuerdo– aquello de que ese congreso se había "desarrollado de una manera limpia, impoluta y con un verdadero récord de participación" y añadió: "Por lo que veo en esta sala, con todo el interés y todo el entusiasmo".

La fecha en que se va a realizar esta nueva junta –la del traspaso de poderes– indefectiblemente no podrá servir de prólogo al Pleno municipal de agosto (es el día 2). Los usos y costumbres en el PP marcan que la dirección señala la línea de los votos que debe seguir el grupo municipal y para ello se reúne días antes de la cita oficial del plenario. Rodríguez y la dirección regional están cuadrando las agendas para que Queipo esté presente en Avilés cuando la nueva presidenta haga públicos sus nombramientos ejecutivos y es que ayer no quiso, sin embargo, desvelarlos. Rodríguez explicó que su plan comenzará con la reunión del equipo que la acompañó en el proceso electivo que terminó con su triunfo. Rodríguez insiste en que el proyecto que ganó el lunes "es de equipo" y no una aventura personalista.

Está previsto que los nombramientos ejecutivos se activen "de manera inmediata". En la primera página del cuaderno está el nombramiento de la persona que se encargará de la secretaría general de la organización local. "Luego hay que determinar cuántas vicesecretarías generales son precisas", explicó la nueva presidenta que añadió que dejará "para más adelante" las secretarías de área.

Otro punto en la agenda de Rodríguez tiene que ver con el inevitable encuentro entre el grupo municipal y la nueva dirección: la portavoz en el Ayuntamiento es la candidata que perdió el congreso, este periódico procuró tener ayer su punto de vista sobre el vuelco en el PP, pero no ha sido posible (remitió a una próxima convocatoria pública a los medios de comunicación). Este pasado lunes, sin embargo, había dicho: "Lo que hay que hacer es trabajar, seguir trabajando por Avilés y por Asturias. Felicitar a Estefanía y a su candidatura y tirar para delante". Luego añadió: "Para aquellos que tienen alguna duda sobre si el Partido Popular tiene una democracia viva, yo creo que más viva, imposible". Y luego recalcó: "Al final se ha hablado mucho y yo creo que esto coloca a muchas personas en su sitio y en sus opiniones". Y, al final del todo concluyó: "El proceso interno del Partido Popular ha terminado, se ha hecho limpiamente, escrupulosamente",

El cambio ejecutivo en la organización política se ha materializado en mensajes de apoyo a la nueva dirección. Buena parte de la militancia buscaba volver a hacer vida política y hacerlo conociendo las decisiones que toma la nueva dirección (el cambio de la sede, por ejemplo, no es algo sabido por todos los afiliados), desechan la idea de militar para pagar sólo una cuota y sentarse en los colegios electorales cuando se requieran apoderados. Un ejemplo de ello es Nuevas Generaciones, que se volcó con la postura defendida por Rodríguez.

En todo caso, lo que sucedió este pasado lunes en el PP de Avilés es algo que muchos de los implicados califican como "histórico". Y es que la candidatura liderada por una exconcejala ganó a la que contaba con el apoyo de dos diputados regionales, una eurodiputada y la propia cabeza de lista del PP en las elecciones generales del pasado verano.

Suscríbete para seguir leyendo