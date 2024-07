Los Xagós de Miranda, a los fogones de una arrozada para cientos

Los mirandinos saben darle el punto a la arrozada. Hasta 2019 sumaban 41 ediciones de un multitudinario festival gastronómico con el arroz como ingrediente estrella. Ahora, tras un descanso de cuatro años, pandemia de por medio, y con nuevas caras al frente de la asociación de vecinos, los de Miranda ya lo tienen todo dispuesto para que se celebre una nueva edición, la 42, de la arrozada. Será el sábado, día 27, a partir de las 20.00 horas en el prao de la Cruz de la Hoguera, donde habrá una carpa, por eso de que en Asturias puede llover en casi cualquier momento, también a finales de julio. Se cocinarán, al menos, 1.500 raciones.

¿Y quién se pondrá a los fogones? Los Xagós de Miranda con su traje regional. Estos ya están preparando la lista de la compra: arroz, costilla, chorizos, ajos, cebollas, pimiento, sal, azafrán, vino blanco y agua, de acuerdo a la receta ideada por Luis Carvajal que ya ha hecho suya el pueblo de Miranda. Los Xagós saben medir cantidades mejor que nadie también: hubo años de repartir más de 9.000 cazuelas. Elaborarán la paella en un recipiente rectangular de grandes dimensiones, el de siempre: los cocineros precisarán de remos para revolver los ingredientes y que el arroz a la asturiana quede en su punto de cocción. Cada cazuela se venderá a seis euros, y los interesados en catar el manjar de los Xagós de Miranda deberán hacerse con los correspondientes tickets, a la venta por parte de los miembros de la asociación vecinal –que ayer presentaron el cartel de las fiestas– y en el kiosco "Los Muyayos", la panadería artesanal Miranda, Miguel Cuervo y peluquería Pilar Blanco.

La fiesta, no obstante, no va a ser solo gastronómica. El viernes, día 26 de julio, el encargado de leer el pregón será el historiador Román Antonio Álvarez en la Casa de Cultura. El sábado 27 está programado el inicio de la fiesta a las 18.00 horas. A partir de las 20.00 horas se servirán las primeras raciones de arroz, que maridarán con el primer pase de "The classic rock band". Luego tomará el relevo dj Trini, y se repetirá la serie en segundo paseo.

El domingo 28 de julio habrá misa a las 13.00 horas –en el cartel consta a las 11.00 por error–, comida de hermandad y más fiesta musical: dj Misa animará la tarde y seguirá el duo Sensación. Ya el 4 de agosto se celebrará "Santo Domingo". Se repartirá el bollo y el vino de once a dos y de cinco a siete y se celebrará una fiesta infantil en la Casa de Cultura. Habrá también misa, a las 11.00 horas.

Los mirandinos recuperan así unas fiestas que cada año hasta 2019 concentraron a cientos de personas en el prao de la Cruz de la Hoguera.

Suscríbete para seguir leyendo