"Mundo diplomático", un relato sobre el Servicio Exterior de España en 42 viñetas de humor

Avilés se convirtió ayer en el epicentro de un visión diferente, divertida e irónica de la diplomacia española en el mundo. La ciudad milenaria fue el escenario escogido por el diplomático Carlos de Castro Rodríguez para presentar su "Mundo diplomático", en el que a través de viñetas reflexiona sobre la labor de los profesionales de las embajadas y los consulados de Esspaña en el mundo. El autor estuvo acompañado del embajador de España en Canadá y exjefe de Protocolo de la Casa del Rey, el asturiano Alfredo Martínez Serrano. El acto estuvo organizado por Culturias.

"Mundo diplomático" son 142 páginas con 42 viñetas dibujadas y comentadas por el propio autor y fruto de 42 años de experiencia en el Sevicio Exterior por el mundo diplomático. El embajador explicó, en conversación antes del inicio de la presentación, que el libro "es un recorrido en clave de humor, de ironía y de sátira, hecho con gran finura intelectual, por las distintas funciones que desempeña el Servicio Exterior español. Y es un recorrido sustantivo, profundo, que permite al lector, a la vez que dentro de una gran tradición de sátira digna de Quevedo, Larra o Cadalso, familiarizarse con la acción sustantiva de muchos profesionales que servimos al ciudadano con compromiso y amor a España".

Carlos de Castro relató su gran afición al dibujo, así que "cuando llegaba a casa resproducía en unos bocetos muy rápidos las experiencias que había tenido a lo largo de la jornada. Y muchas de esas viñetas las iba comentando para el propio divertimento. Algunas de ellas empecé a publicarlas en el círculo de amigos que habían sido compañeros míos en los distintos destinos en los que he estado. Noté que muchos recibían con diversión y alegría estos envíos, y a partir de ahí fue forjándose una cierta tradición de estas viñetas diplomáticas ilustradas que forman parte del corpus principal del libro. El editor me pidió un prólogo de categoría, se lo pedí a mi embajador, y aceptó".

Humor y mundo diplomático parecen incompatibles en la misma frase, pero según el embajador Martínez Serrano, no es así. Todo lo contrario. El autor de la obra lo matiza. "El mundo diplomático rigurosamente formal, protocolario, serio y tratar de sacar un poco de chispa y de ironía y de humor de él es de lo más bonito que se puede conseguir. No lo hubiera hecho si no me hubiera apoyado en mi forma de dibujar autodidacta". Y admitió que su libro no tiene precedente, "porque no existe nada que hable del mundo diplomático que no sean 300 páginas conteniendo muchísimos artículos y referencias a legislaciones internacionales de difícil digestión, mientras que este libro es ligero".

Serrano y De Castro coincidieron en ensalzar a Avilés, "una ciudad con una profunda vocación trasatlántica, abierta al océano, y profundamente asturiana, y cualquier contribución para acompañar su desarrollo socioeconómico y cultural, con una ciudadanía extraordinaria desde la óptica de sus valores y su forma de vivir, constituye una oportunidad de poner un grano de arena", señaló el embajador. El autor de la obra y su esposa, de origen asturiano, se han instalado en ella definitivamente. "Tiene todas las condiciones para el retiro", afirmó De Castro.

