Una nueva versión de Calderón completa el festival avilesino de teatro del Siglo de Oro

"Tenía una relación de amor-odio con el teatro del Siglo de Oro, pero ahora me he metido a fondo y he descubierto que, sobre todo, en Calderón está todo el teatro anterior y también el posterior". El dramaturgo Jóse Busto es el que habla y es el responsable de la versión gangarilla del "Gran teatro del mundo", el espectáculo que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, cierra el domingo día 4 la cuarta edición del Festival de Teatro Barroco "Bances Candamo".

La programación clásica en honor al dramaturgo que más lejos llegó como eso, como escritor de teatro, comienza el viernes día 2 con "El perro del hortelano" y sigue veinticuatro horas después con otro Lope: "La dama boba". Estas dos funciones, a diferencia de la de Busto, se exhiben en el teatro Palacio Valdés (20.00 horas). La de Busto, el único Calderón de esta edición, sin embargo, se verá en el patio del palacio de Camposagrado, la sede central de la Escuela Superior de Arte del Principado. "Según hemos entrado y hemos visto esta luz…", destacó el dramaturgo que, asimismo, es el responsable de la dirección de la producción que protagonizan Xana del Mar y Hugo Manso acompañados por Susana Gudín, que además es la productora del montaje.

Se da la circunstancia de que hasta el año pasado las representaciones se habían hecho en la plaza de Camposagrado, al aire libre. "Nos hemos metido dentro para huir de las sorpresas meteorológicas", anunció Alonso. "Además, esto casi parece un corral de comedias que hemos probado esta semana pasada con los conciertos del festival AvilESmúsica y ha funcionado bien", apuntó la concejala. La representación del "Gran teatro del mundo" tiene aforo limitado, pero las entradas ya están puestas a la venta.

Yolanda Alonso, la concejala de Cultura, se encargó de aplaudir el trabajo llevado a cabo por la compañía de Gudín, que "se ha atrevido" a montar este espectáculo. Y es que son los beneficiarios de la primera ayuda a la producción del Ayuntamiento de Avilés: Tres mil euros que se concedieron hace pocas fechas y que los de Busto pueden asumir porque el trabajo con Calderón estaba ya avanzado.

Xana del Mar y Hugo Manso trabajaron "hace unos meses", dijo Busto, con el director del "Gran teatro del mundo". Lo hicieron durante una sesión de un "Combate dramático" en Villaviciosa incluido en el ciclo Dramática Insania. "Trabajamos bien entonces y decidimos continuar", explicó Busto.

Una de las particularidades del trabajo artístico de Del Mar y Manso es que van a tener que representar multitud de personajes sobre la escena sin solución de continuidad. "Pero es incentiva nuestro trabajo creativo", aseguró Manso.

