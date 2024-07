Avilés seduce al turista nacional: 7 de cada 10 visitantes son de otras comunidades

Avilés es destino turístico. Desde hace unos años, el aumento del turismo nacional en la ciudad es notable y, poco a poco, con más timidez, el turismo internacional también está irrumpiendo. En datos: la Oficina de Turismo atendió en la primera quincena de este mes a 1.843 personas, que suponen el 76,2 por ciento del total de visitantes que solicitaron información o recomendaciones a los profesionales de Rui Gómez. Las cifras son similares a las registradas en mostrador en el mismo periodo de tiempo de 2023: 1.892. Algo inferiores son los números que representan al turismo internacional: 314 visitantes la primera quincena de este mes frente a los 360 del año pasado; es decir, casi un punto y medio menos que entonces.

Los turistas que vienen por primera vez al Principado suelen depositar su atención en Oviedo y Gijón. Pero Avilés se ha colado desde hace unos pocos años en las guías de viaje. "Ya habíamos venido a Asturias hace años, pero estuvimos en Oviedo. Después, hablando con unos amigos, nos dijeron que si volvíamos que nos olvidásemos de Oviedo y Gijón para venir a Avilés", comentó María José Motos, procedente de Granada. Aceptó la recomendación y se desplazó a la villa. "Estamos muy contentos. La ciudad es preciosa, nos ha encantado, y la gente es muy amable", añadió haciendo una pequeña valoración de su período vacacional.

Un amplio porcentaje de turistas que visitan Avilés –y pasan por la Oficina de Turismo– son de Madrid. Siguen andaluces, vecinos de Castilla y León, catalanes y valencianos. Las agencias están teniendo un papel importante en este crecimiento exponencial a nivel turístico. "Es la primera vez que venimos Asturias. En la agencia nos recomendaron Avilés porque decían que estaba menos concurrido que las grandes ciudades y que, sin embargo, es más bonito. Ahora en un rato iremos a dar una vuelta con una guía", afirmó Diego Jiménez, procedente de Lérida. Sin embargo, más allá de las agencias, otros dan con la ciudad atraídos por su localización o por búsquedas en navegadores que recomiendan visitarla. "Lo encontramos buscando por Google. Vimos que era la tercera ciudad y nos dio curiosidad conocerla, porque no habíamos oído mucho de ella. Además tiene cerca la playa y eso también nos gusta", explicó Soraya Ruiz, una joven procedente de Extremadura que planeó este viaje junto a su pareja.

Una de las zona que más viajeros proporciona a Avilés es la comunidad Valenciana (136 en la primera quincena de este mes). "Nos lo recomendaron en la agencia de viajes en Valencia. No vamos a estar mucho tiempo aquí porque estamos haciendo una ruta por Asturias, pero lo que hemos visto nos parece muy bonito", afirmó Berta Mateu. "Me gusta viajar por el norte en verano. Solía ir a San Sebastián y a Cantabria, pero este año me he decidido por Asturias. Avilés ya lo conocía, pero nunca lo había visitado, me encanta su historia y toda la naturaleza que le rodea", comentó Manuel Gabarda, otro de los muchos desplazados desde "La Terreta".

Una parte significativa de los turistas que están llegando este verano a Avilés son personas de edad avanzada. Muchos de ellos escapan del calor incesante que hace en sus puntos de residencia habituales y buscan lugares tranquilos en los que poder disfrutar del verano. "Hemos atravesado toda España para venir aquí. Me encanta la limpieza que hay por las calles, el patrimonio histórico y, sobre todo, la gente que se está portando de manera ejemplar con nosotros", comentó Manuel Bordes, turista jubilado procedente de Algeciras, piropeando la ciudad y sus habitantes.

El turismo internacional no es el más extendido por la calles de la ciudad, pero, desde hace unos años, el aumento en este sentido ha sido significativo. "Hemos venido a Asturias los últimos cuatro veranos, nos encantan sus paisajes y su gente. Nunca habíamos estado en Avilés, pero yo leí sobre su historia y este año se convirtió en una visita obligada", explicó John Rodgerson, turista procedente del norte de Inglaterra.

De acuerdo a los datos registrados en Turismo, el grupo mayoritario lo componen los franceses seguido de italianos, alemanes e ingleses. En cifras menores visitan Avilés argentinos y americanos.

