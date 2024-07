IU quiere dedicar el campo de golf de Los Balagares a ornitología y educación ambiental

Un parque ornitológico y un centro de educación ambiental es la propuesta que ultima Izquierda Unida (IU) de Corvera para el antiguo campo de golf de Los Balagares, y que presentará con detalle en septiembre. Rechaza así que este espacio, ahora en situación de "abandono", pueda volver a convertirse "en un área elitista y restringida", en clara referencia al proyecto de Diego Baeza de unir estos terrenos a su proyecto de Ciudad Deportiva del Real Avilés para crear uno de los mayores complejos deportivos de España.

La concejala Marisa Rodríguez Jareño, y la coordinadora local de IU, Ana Andrés, avanzaron ayer las líneas generales de su propuesta, que está en su fase final de elaboración y cuyo desarrollo se está realizando en colaboración con organizaciones ambientalistas. El objetivo, señalaron las representantes de la coalición de izquierdas en Corvera, es "recuperar las más de 30 hectáreas de lo que en su momento fueron praderas de juego en un enclave único en Asturias por sus objetivos orientados a la sostenibilidad".

El campo de golf –de 18 hoyos– se cerró en 2018, después de que la empresa concesionaria de su explotación, se declarase en concurso de acreedores, acumulando reiterados impagos del canon acordado con el Ayuntamiento de Corvera. En marzo de 2022, el Pleno municipal aprobó un plan de viabilidad para la gestión integral del campo de golf. El objetivo del gobierno local era reforzar los pliegos que regirían la licitación de la futura concesión durante un período de 35 años.

La situación actual está pendiente, desde el punto de vista jurídico, de la resolución definitiva del contencioso administrativo con los antiguos concesionarios; los terrenos se encuentran en un estado de absoluto abandono, y el equipo de gobierno socialista confía en solucionar más pronto que tarde los trámites para que Diego Baeza y el fondo de inversión que le respalda depositen los dos millones de euros en los que se le adjudicaron los terrenos para la ciudad deportiva.

Marisa Rodríguez explicó que "ante la posibilidad cierta de un fallo judicial que permita recuperar este amplio espacio verde, y con el fin de evitar que pueda volver a convertirse en un área elitista y restringida, nosotros queremos dar una alternativa que creemos que es viable, ecológica, medioambiental, de educación ambiental también".

Ana Andrés, por su parte, señaló que "los objetivos del proyecto tienen que ver con la conservación y la gestión responsable del patrimonio, que es natura, el fomento del turismo, pero no el turismo de masas, no el que no nos interesa, sino el sostenible, de naturaleza e incluye la puesta en marcha de lo que sería el único centro de educación ambiental de Asturias".

Las representantes de IU remarcaron que "se pretende establecer un modelo de gobernanza, tanto por facilitar el acceso no elitista a un espacio público, como por una concepción compartida con entidades de la sociedad civil".

