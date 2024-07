Vox desliza que en los presupuestos de Castrillón para 2024 se eliminará el impuesto de plusvalía

La bronca entre el gobierno y la oposición se desató cuando ya el Pleno estaba en los últimos coletazos. El motivo fue una propuesta de Alcaldía presentada con carácter de urgencia, pero con antecedentes poco transparentes. El PP avisó al resto de concejales el día antes, pasadas las tres de la tarde y mediante un mensaje a los móviles. En el expediente no figuraba ningún informe del servicio de Intervención ni jurídico, ni el asunto había pasado por comisión, ni se había tratado en ninguna reunión oficial ni siquiera extraoficial. Para más inri, el informe de Intervención se incorporó un minuto antes de las ocho de la mañana de ayer, cuando el Pleno tenía fijada la hora de inicio a las nueve y media. La propuesta de Alcaldía consistía en modificar las bases de ejecución del Presupuesto municipal, aprobado en abril, para que las facturas de los proveedores no tengan que ir acompañadas necesariamente de un informe jurídico. El gobierno local trata así de agilizar los pagos. "No es nada que ustedes no hicieran en el anterior mandato", remarcó la portavoz el PP, Nuria González-Nuevo, quien insistió en que el Ayuntamiento carece de recursos para realizar dichos informes cuando además no son obligatorios, aunque sí recomendable. Tanto IU como el PSOE votaron en contra de la urgencia porque, coincidieron en señalar, no es nuevo que haya facturas pendientes y por falta de transparencia por parte del Gobierno. "Llevan meses sin presentar abonos del pago de facturas. ¿Por qué traen esto ahora por urgencia?", preguntaron ambos grupos reiteradamente. IU llegó a anunciar que estudiará impugnar el acuerdo, que salió adelante con los votos de PP y Vox. El PSOE denunció el "rodillo" de los socios de gobierno.