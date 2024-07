Lluvia de colores para el Reggaeton: así ha sido el primer día del espectacular festival de Avilés

"Con este tiempo es una gozada estar de festival. No te asas al sol, como en otros sitios, y te lo puedes pasar en grande", reconocía Jaime Suárez. Aunque el cielo estaba encapotado y el sol huía de los altavoces, miles de jóvenes se dieron cita en La Magdalena para disfrutar del primer día del Reggaeton Beach Festival. Valladolid, Ourense, Cádiz, Barcelona... No importaba la distancia al lugar de origen porque todos tenían el mismo objetivo: pasárselo bien y disfrutar de Asturias.

"Nosotros estamos de vacaciones por aquí. Vinimos para dos semanas y, aprovechando la ocasión, decidimos disfrutar de este festival porque nos han hablado muy bien de él", apuntan Alejandro De Frías y Johanna Castilla, una pareja cordobesa que reside en Barcelona. "Esto es una locura. La temperatura es ideal y no lo pasas mal por culpa del sol. Ojalá todos los festivales fuesen así", añaden. Santi López y Laura Bernardo, zamoranos, coincidían en esa idea: "comparado con nuestra tierra, esto es una delicia". "Es la primera vez que venimos. Nos lo recomendaron unos amigos, que vinieron el año pasado, y nos lanzamos a la piscina. Nos hablaron muy bien también de la ciudad y por ahora no nos ha defraudado", afirman.

Uno de los que estaba más que preparado para lo que pudiera ocurrir era Ángel Darío Menéndez. Con un trozo de melón, se disponía a repartir su manjar con todos los asistentes. "Esto es mucho mejor que tomar una cerveza. Ya verás como cuando caiga la noche quiere probarlo todo el mundo. Esto quita más la sed que una copa", bromeaba el asturiano, que el año pasado vino al festival con un racimo de plátanos "que nada más sacarlos volaron enseguida".

Mientras, sobre el escenario Brray hacía gala de sus mejores temas, provocando la locura de los presentes cada vez que lanzaba confeti, que se mezclaba con un pequeño orbayu, mientras los asistentes se desgañitaban para intentar que el artista hiciese fotos con su teléfono. Para sorpresa de todo el mundo, el puertorriqueño decidió acercarse a la gente y, cogiendo teléfonos voladores, grabó varios "stories" a un par de seguidores. "No era un cantante que tuviese muy controlado, pero me ha flipado. Tiene un directo brutal, ha conseguido llenar el escenario", señala Maite Oroz, de Pamplona, que llegó al festival "de calentada" junto a sus amigas. "No teníamos nada que hacer este fin de semana y, como queríamos conocer Asturias, nos lanzamos a la aventura. Estamos encantadas", asegura, preparada para hoy, cuando el Reggaeton Beach Festival vivirá su día grande.

