"Panera": "Es ofensivo tener aquí la draga La Nalona y que no opere en el Nalón"

José Carlos Álvarez, conocido por todo el mundo como "Panera", ayer vivió un día grande. Tras meses trabajando duro –lleva años jubilado– presentó el gran proyecto: el Club náutico de La Arena. Ofreció una jornada de puertas abiertas en la que autoridades y curiosos pudieron conocer de primera mano las instalaciones. Álvarez aprovechó la ocasión para pedir más atención hacía la ría del Nalón, en el foco de la actualidad tras el accidente de un pescador al que se le hundió la lancha tras colisionar contra un tronco. Antes, el sotobarquense atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿De qué salud goza el Club náutico de La Arena?

–Por ahora está con buena oxigenación. Vamos viento en popa. Cuando tuve que volver a hacerme cargo de él me encontré con algo desastroso, sin ningún tipo de economía, pero como se puede ver, la cosa ha ido a mejor.

–Usted tuvo que regresar a la presidencia del club casi como una medida de emergencia antes de que todo desapareciese

–No tuve más remedio. Soy el fundador de este club, allá por el 2004, y estaba viendo como se venía abajo. Para que no cayese tuve que ponerme manos a la obra para levantarlo, pero no puedo estar toda la vida. Estos puestos, altruistas, es algo que no quiere nadie, porque conlleva mucho trabajo. Cuando lo cogí de primeras acababa de jubilarme y, para tener la cabeza ocupada en cosas y amueblada, decidí meterme en este tema. Últimamente veía que la gente que estaba al mando lo estaba haciendo muy mal. Lo tuve que levantar, pero yo me jubilé para disfrutar de mi descanso después de tantos años, no para seguir trabajando. Por amor a la criatura volví, pero no puedo estar toda la vida.

–¿Cree que habrá relevo?

–Procuraré que, cuando lo deje, lo coja alguien que sepa tirar del carro. Hay gente muy buena a mi alrededor, que forman parte de la actual directiva, por lo que daré paso a gente responsable. La primera vez que dejé la presidencia, después de dos legislaturas, había doce mil euros en el banco y, cuando volví y vi la cuenta, casi nos desmayamos. Confío en que eso no vuelva a pasar.

–La ría del Nalón vuelve a estar en el foco por un nuevo accidente de un pescador

–Es algo en lo que llevamos años peleando, protestando, pero llegan los políticos y no hacen nada. Se enfrentan entre ellos en Oviedo y nosotros seguimos como siempre. Vemos que tenemos necesidades imperiosas, algo que llevamos reclamando durante años, y nuestros euros al final se van para lugares como Luarca o Llanes. En los últimos años llevamos más de 25 embarcaciones a pique y desde el Principado salen a decir que no habrá ni dragados ni escolleras. Esto es para morirse. Tenemos unas necesidades y la gente de la zona quiere tener su barquito, pero así no se puede. Cuando vienen vientos del sur, de más de 100 kilómetros por hora, nos jugamos la vida asegurando las embarcaciones.

–¿Cree que habrá solución en el corto plazo?

–En los últimos meses hubo una interpelación de una diputada del PP y una nota de prensa del consejero, pero poco más. Es algo que nos da mucha rabia y nos entristece. Si de continuo te pisan el callo… Encima vemos que aquí tenemos una draga, La Nalona, y se va a Llanes, Ribadesella o Luarca y aquí, en el Nalón, nunca opera. Es ofensivo.

