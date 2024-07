Estar presentes plenamente

A menudo me encuentro a personas que no están viviendo plenamente como son, que no están hablando de verdad, o que intentan ser algo que no son. Y no me siento cómoda con ellas. Creo que esta vida es muy corta y no hay tiempo para ser pequeño o egoísta, o distraído por posesiones materiales u opiniones crueles. Uno debe conocer su voz y defenderla. Dónde sea.

Sucede, en ocasiones, en política y en otros ámbitos de la vida, que cuesta mantener la senda de la ética y el bien común. ¿Cuáles son, hoy, las verdaderas motivaciones de los políticos? ¿Son personas inspiradoras o movilizadoras de votos? Viene esta reflexión a cuenta del congreso en las filas del PP local, pero bien podría aplicarse a cualquier formación política en proceso de renovación. ¿Son, actualmente, los líderes defensores de valores? ¿O han fracasado en su objetivo del liderazgo político? Decía Robert Louis Stevenson que la política es la única profesión para la cuál no se considera necesaria preparación alguna. Y, a veces, los procesos de elección se convierten en una competición por el poder y no un intento de hacer lo mejor posible por los electores.

En el sistema anglosajón, cuando se habla de buen líder político utilizan la expresión "servant leadership", que enfatiza el deseo de servir al crecimiento de la comunidad, sacrificando, si fuera el caso, sus propios intereses.

Un ejemplo claro de liderazgo político es el de Nelson Mandela, que supo ejercer el poder e influir en la vida de millones de personas. Pero en el panorama político actual falla el mensaje y el destino de los candidatos.

Una rápida lectura de los mensajes que se transmitieron en la clausura del congreso local del PP, en Avilés, pone en evidencia algunas de estas cuestiones. El mensaje de la parte vencedora –por un voto– era el de "entenderse" con el grupo municipal. "Trabajaré, si puedo y me lo permiten, por llevar el mejor rumbo" del partido, atinó a decir la nueva presidenta, Estefanía Rodríguez Serrano, recién proclamada. De otro lado, el de la diputada nacional y portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares, se insistió en el mensaje de que el proceso se había desarrollado "limpia y escrupulosamente". Considerando la política como el arte de la integración y no de la sumisión o la dominación, parece buen momento en este, y otros partidos, para superar la relación siempre problemática y, en ocasiones trágica, entre ética y política, y que los errores del adversario no se conviertan en elemento de manipulación sino que se trate de evitar el choque, responsabilizarse de las decisiones de cada uno, no ocultar los problemas ni creer que se tiene una respuesta infalible para ellos y afrontar los riesgos e incertidumbres al modo que tenía Aristóteles de entender el arte de la política: vivir juntos y bien en la polis. Lo peligroso hoy es el cuasidivorcio de ética y política.

El buen político, sea del signo que sea, además de responsabilizarse de sus decisiones, deber salvar la difícil línea entre favorecer a un grupo social (o de votantes) e ir contra otro grupo (también social o de militantes). Estar plenamente presente y trascender del momento que nos ha tocado vivir pasa por mantener una perspectiva ética. Es mejor una ciudadanía deliberativa y crítica que tener meros "hooligans" o seguidores de consignas.

Suscríbete para seguir leyendo