Sabugo se crece por Santa Ana

Los sabugueros son "disfrutones" por genética. Ayer fue un ejemplo, un no parar de actividad para honrar a la patrona del barrio, Santa Ana. Aunque el viernes les dejó pocas horas de descanso –actuaron los grupos "Nostalgia" y "Sueños"–, ayer amanecieron taladro en mano y escalera al hombro para colocar en la calle de Carreño Miranda una obra de arte de Luis Taboada que será, para siempre, el homenaje de los vecinos y la asociación Sabia Nueva a las históricas vendedoras de pescado de Avilés. Se trata, en concreto, de una "Menina pescadera".

Público siguiendo el pregón de San Sebastián. | L. M.

"El encargo se me hizo raro porque parte de la fuerza de las meninas de aquella época son los ropajes y aquí la vestimos de pescadera: es la primera menina que representa los nuevos tiempos, que dejó el confort de palacio y se puso a trabajar, eso me gusta. También me gusta la zona, a ver si se lleva bien con Eugenia Martínez Vallejo (escultura de Favila instalada justo enfrente) y comparten confidencias en las noches sabugueras", dijo el autor, que quedó satisfecho con el resultado final de su trabajo. Instalada la obra de arte, los de Sabugo siguieron de marcha. Ya sin herramientas de trabajo, pero con gaita y tambor.

Sabugueros, con Taboada, ante la «Menina pescadera».

Desfilaron hasta la plaza del Carbayo, donde el responsable de Sabia Nueva, Armando Arias, tomó la palabra para presentar al pregonero de Santa Ana, el periodista Koldo San Sebastián, del que dijo: "Está en el alma de este barrio. Koldo es un triunfador silencioso, un sabuguero de pro". Este se vino arriba –lo máximo posible, porque empezó su pregón confesando que los de Sabugo miden cuatro centímetros y medio más que los de la villa– y convirtió su lectura en una danza prima. "En la versión sabuguera de una danza con caxigalines y anécdotas verdaderas, o no", aclaró.

Integrantes de «Xaréu d’ Ochobre», en el Carbayo. | Luisma Murias

Recordó San Sebastián aquellos tiempos de angulas en la curva de Pachico, cuando se inició como bailarín en "Sabugo tente firme" y quedó en el "picao"... Echó la vista atrás para hablar de los que faltan, del paso a la etapa adulta, en su caso traducida del cambio del pantalón corto al largo, y dedicó también una de las doce coplillas de su danza prima a los músicos y a los sabugueros, que, además de más altos, son, según San Sebastián, cantarines.

Ambiente festivo, ayer, en Sabugo. | Luisma Murias

Al pregón de Koldo San Sebastián siguió la actuación de la agrupación avilesina "Xaréu d’ Ochobre" en la plaza del Carbayo. Hubo muchos bailes y también música. Luego siguió el ritmo con "Los Nocheros", que no dejaron a nadie en su silla. Y se repartió la "Santanina", que es como llaman los de Sabugo a una especie de bollo preñao relleno de bonito del norte y vino. En un momento dado hasta se entonó el "Asturias, patria querida", para emoción de los presentes y gusto de los turistas, que no dudaron en grabar con sus teléfonos móviles la actuación sabuguera. Según avanzó la jornada Sabugo se tiñó de azul y blanco, que es el traje oficial de la folixa de Santa Ana.

La noche contó con animación musical. Actuaron "La Movida" y "Guateque", este último en el cruce de calles de Carreño Miranda con la Estación, donde se instaló uno de los dos escenarios de la fiesta. El otro está en la plaza del Carbayo. Hoy seguirá la fiesta. A mediodía habrá misa, luego vermú con Fernando Corujo y más música y juegos infantiles tradicionales, estos ya a partir de las siete. Será el broche de oro a unas fiestas ideadas por "disfrutones" de Sabugo que gustan en la villa.

Suscríbete para seguir leyendo