El largo viaje del PP de Avilés en busca de la unidad

Estefanía Rodríguez se hizo este lunes con la presidencia del Partido Popular (PP) de Avilés. Y lo hizo enfrentando su lista de apoyos a la presuntamente oficial: a la que llegó con los apoyos directos del aparato. Y esto ha sido una novedad en la tensa historia de los conservadores avilesinos, que llevan más de tres décadas –menos cuatro años, los del antiguo alcalde Agustín González– sin tocar poder ejecutivo en la ciudad.

El PP de Avilés es una organización política que cuando encuentra una oportunidad para abrir un frente de guerra lo aprovecha y lo estruja como pozo en medio de un oasis. Lo viene haciendo, por lo menos, desde finales de los ochenta. Uno de los primeros zambombazos en la línea de flotación del PP de Avilés llegó como fuego amigo desde la Junta General del Principado de Asturias. El entonces diputado regional José Emilio Bretón presentó –de acuerdo con la dirección regional del PP en aquellos días, es decir, de acuerdo con Isidro Fernández Rozada– una moción para que el parlamento quitara a Avilés las competencias de urbanismo. Eran los tiempos de La Curtidora.

Pero no triunfó. Ni en la Junta. Ni en Avilés, donde el grupo municipal del PP tenía que pedir lo mismo –que Avilés no pudiera gobernar su propio Urbanismo–, pero optó por marcharse para casa. Y hasta el presidente local lo hizo, responsabilidad que por entonces le tocó a Pedro Solís. Y hubo una gestora.

El único que no dimitió, entonces, fue Joaquín Aréstegui, que en aquel momento sólo presidía Nuevas Generaciones, pero que terminaría dirigiendo su organización mayor veintidós años consecutivos, venciendo a todo aquel que hubo osado presentar una candidatura en su contra.

La caída de Aréstegui vino motivada por las investigaciones judiciales abiertas contra él. Carmen Rodríguez Maniega, su secretaria general, se hizo cargo de la presidencia: fue su heredera. Entonces era diputada nacional y un alto cargo en la dirección regional del PP. En 2017, sin embargo, decidió no presentar su candidatura al congreso. En marzo de 2018, Pedro de Rueda se hizo cargo de la dirección local: lo hizo con el 99 por ciento de los votos contabilizados (fueron 234). Dijo: "Este no es un congreso más, es el fin de un ciclo donde se cometieron muchos errores que todavía seguiremos pagando, pero prefiero hablar de un nuevo ciclo para ganar las elecciones, y no me va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones".

Esas decisiones tenían que ver con los tres concejales díscolos de por entonces: Constantino Álvarez, Alfonso Araujo y Francisco Zarracina. Los tres se presentaron a las elecciones municipales de 2023 bajo la candidatura Avilés en Marcha. Sacaron 810 votos. Si se hubieran sumado a los 11.545 que obtuvo la candidatura de Esther Llamazares, el PP y el PSOE casi habrían empatado.

En todo caso, De Rueda no repitió candidatura y dejó todo el protagonismo a su secretaria general, Esther Llamazares. Con el aterrizaje en Asturias del candidato Diego Canga, la avilesina tomó las riendas de su campaña electoral (dimitió de este menester un poco antes de las elecciones). Sin embargo, al mes siguiente sustituyó como cabeza de lista en las generales a Paloma Gázquez, que la había liderado en 2019. O sea, el año pasado Llamazares tenía ya para sí todo el poder del partido en la ciudad.

Tener el poder dentro del partido, sin embargo, no es lo mismo que tener el control. La vida interna en la organización dejó de ser prioritaria y eso empezó a causar desánimo (actividades tradicionales que se borran del calendario). Eso y también decisiones que no se comunicaron (la presentación de Diego Canga en el hotel La Serrana no fue suficientemente divulgada, sienten los militantes; pasa lo mismo con el cambio de la sede del partido). Además, el trabajo del grupo municipal no se deja ver como tal porque la portavoz considera que su liderazgo tiene que ver con que sólo se pueda escuchar una sola voz y no la de cada uno de los concejales. Todo esto está detras del nacimiento de la lista alternativa.

Estefanía Rodríguez ya está al frente de la organización local. En unos días tiene previsto reunir a su junta y hacer los nombramientos pertinentes. Sin embargo, ese no es el primer objetivo que se ha marcado en sus deberes. El primero es "recomponer la unidad del partido y fomentarla".

Suscríbete para seguir leyendo