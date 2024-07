El buen tiempo, clave para otra edición "fenomenal" del Longboard en Salinas

"Ha salido todo fenomenal, estamos muy satisfechos". El Longboard de Salinas cerró ayer sus puertas dejando a todo el mundo, tanto asistentes como organización, muy contentos con esta nueva edición. Desde el 24 de julio hasta ayer el flujo de asistentes fue una constante en el pueblo. Ahora, en cuando pasen unas semanas, Rocío Alba, organizadora, se pondrá a preparar las novedades del año que viene.

"Hemos tenido suerte con el tiempo, que nos ha acompañado. Y la respuesta del público ha sido magnifica", señaló Alba, que apuntó que el sábado sí que hubo un ligero orbayo, "de este que acaba molestando", pero se mostró sorprendida "porque la gente no se desanimaba". "Seguían haciendo colas en los foodtrucks y todo, como si no lloviese, y luego aguantó todo el mundo hasta la hora de cierre. Hemos vencido hasta al orbayo", bromeó. Además, durante estos días no se registró ningún incidente reseñable, algo que la castrillonense festejó. "El ambiente fue muy bueno, estamos contentos por mantener esa tranquilidad y decir con orgullo que no hubo ningún problema", afirmó.

El Longboard no solo tiene la parte musical, sino que los eventos deportivos ocupan gran parte de la programación. Este año se repitió el campeonato de skate, "que ha sido un exitazo", y las tradicionales pruebas de surf, que reunieron a algunos de los mejores surfistas del circuito. Además, tras la inundación que sufrió hace unas semanas el Valey, el centro cultural de Piedras Blancas, una de las actuaciones que estaba programada para los próximos meses, la de "Billy Boom Band", se movió para hacerla en el festival, algo que Alba cree que ha servido "para ganar todos". "Nosotros estamos encantados de poder ayudar tanto al Ayuntamiento como al patronato de Cultura en todo lo que podamos. Siempre estamos abierto a colaborar. Tuvimos que mover un poco el cartel, pero estamos encantados. La actuación fue la bomba", aseguró Alba, que ahora se tomará unas semanas de descanso antes de volver a sentarse a organizar la próxima edición. "Entre septiembre y octubre nos podremos a trabajar. Este tipo de festivales hay que prepararlos con mucho mimo, porque hay que tener en cuenta muchos factores. Estamos encantados de hacerlo", concluyó la organizadora.

