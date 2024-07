Javier Gurruchaga, líder de la "Orquesta Mondragón": "Yo nací para cantar: a los 7 años ya lo hacía en el coro de la iglesia"

Javier Gurruchaga (San Sebastián, Guipuzcoa, 1958) lidera la "Orquesta Mondragón" desde casi medio siglo. "En 2026 cumpliremos cincuenta años", anuncia el músico, que atiende a LA NUEVA ESPAÑA tras un café solo y un pastel en una cafetería que se asoma a la ovetense calle del Peso. Y es que, en un rato, actúa en la sala Tribeca. Está aquí, en esta página, sin embargo, para hablar de su partipación, el próximo día 9 de agosto, en el Valparaíso Fest que está incluido en el Luanco al mar.

–¿Se ve como Mick Jagger a los ochenta y tantos en los escenarios?

–Ahora va a hacer ochenta y uno. Lo suyo es increíble y se lo digo porque este invierno he tenido un problema de espalda y esas cosas. Que si las cervicales, que si tal... pues ver a un señor que se pega esas carreras... Le estoy siguiendo. Ya sabe que sus conciertos se cuelgan enseguida en Youtube. Lo suyo, ya digo, es increíble. Keith Richards antes se movía un poco más. Ron Wood sigue conservando dinámica, pero lo de Mick Jagger es impresionante. Hay pocos cantantes en el mundo que con esa edad tengan esa vitalidad.

–¿Fue siempre de los "Rolling Stones? Porque su amor por Lennon es "vox populi".

–Fui primero de los "Beatles". Con 16 años me saqué el carnet de Variedades, si no, no podías actuar, interpretando dos canciones de los "Beatles", pero, bueno, vas conociendo a los "Rolling" y te llaman la atención sus canciones. "Satisfaction" me parecía demasiado comercialota, pero la que me gustó y me llenó muchísimo por "Jumpin’Jack Flash". Me gustó hasta la portada que, si no recuerdo mal, era de David Bailey. Los dos son totalmente compatibles. Es como si preguntase que si me gusta el caviar o la langosta.

–O Elvis.

–Elvis les gustaba a ellos y, claro, también a mí. Paul McCartney imitaba a Elvis Presley mejor que nadie. ¿Quién no ha admirado a Elvis? Aunque, es cierto que en los años setenta hubo un momento en que no estaba tan bien visto. De Elvis, en todo caso, viene toda la influencia. En los "Rolling" se nota mucho la influencia negra, de los "bluesmen". Todos hemos mamado de la música negra y ese mestizaje a mí me fue atrayendo desde chaval. Me gustaba oír a Louis Amstrong y otros cantantes. Algunos pasaban por San Sebastián. Me viene por ahí lo negro. Por el jazz, por el "blues". Todavía me acuerdo cuando era un chaval en que vi a Eddie Vinson, un saxo alto que cantaba. Eddie "Cabeza Rapada" Vinson. Todo esto lo oía en la radio: yo no tenía posibilidades para el tocadiscos. Respecto a la primera parte de la pregunta: absolutamente, me gustan los dos.

–Según tengo entendido, usted no nació para cantar, que lo suyo fue el saxo.

–No. Yo nací para cantar. A los siete años ya estaba cantando: en el coro de la iglesia de San Vicente, en San Sebastián. Esa iglesia sale en "Rifkin’s Festival", la película de Woody Allen, maravillosa: a mí me gusta mucho. Ahí ya estaba yo estudiando música, solfeo. Y empecé a cantar. Si nos remontamos más para atrás, le diré que con cuatro años ya canté con uno de esos micrófonos grandes de los de Charles de Gaulle. Fue un villancico en euskera. En La Voz de Guipuzcoa. O sea, lo primero fue cantar. Lo que pasa es que mi madre quería que estudiara instrumentos en la línea más tradicional, más de la tierra. El acordeón, el chistu. Soy de familia chistulari, por parte de madre. Mi abuelo. Mis tíos. Mi bisabuelo. Viene de antiguo. Aquello me sirvió para elegir yo el instrumento. Me tiré yo por el saxo, me gustaba la música americana. Pero una cosa no quita la otra. El empeño de mi madre para que estudiara música me hizo tirar por el saxofón, pero el saxofón y cantar.

–¿Dónde prefiere tocar?

–En un teatro tiene su cosa: la gente escucha las intervenciones personales, los chascarrillos, los monólogos. Te oye de cerca. En mi caso siempre se crea complicidad con el público. En un sitio muy grande esto no te sucede.

–En Luanco va a tocar en el puerto viejo.

–Me apetece mucho: en los sitios al aire libre tienen otra magia., Ahí nos centramos más en la música que en la teatralidad. Soy de ciudad marinera: no me resulta extraño ni el clima, ni la humedad, ni nada en Asturias.

–¿Qué temas de la "Mondragón" son obligatorios?

–Son obligatorios el "Corazón de neón", el "Garras humanas", el "Viaje con nosotros", "Ponte la peluca", la versión que hacemos del "Imagine", "Olvídate de mí", "Caperucita feroz"...

–Tienen un montón de títulos que se han clavado en la memoria de muchos seguidores.

–El 30 de junio de 1976 salimos a un escenario por primera vez, es decir, en dos años hacemos medio siglo: ya está mi mánager diciendo que habrá que preparar algo gordo para el cincuenta aniversario. Fue donde yo estudié. Fue como un corte de mangas. Les dije que íbamos a hacer un exposición de pinturas y dibujos con música y lo que primó fue la música. Popotxo salía paseando, como si fuera un desfile de modas, con unos cuadritos y nosotros tocábamos, así que no faltamos a la verdad. Fue en La Salle de San Sebastián.

–Sus temas nuevos salen de la propia actualidad.

–Acabo de ver trozos del debate de Biden y de Trump. Hice una canción cuando subió este al poder porque la que se avecinaba fue la que finalmente se avecinó. Era "Que viene Trump". La dejé de cantar cuando subió Biden, pero creo que tendré que volver a cantarla otra vez ahora.

–¿Y habrá nuevo disco?

–Nos gustaría grabar un nuevo disco, pero si los "Rolling Stones" tardaron dieciocho años, no pasa nada porque tardemos cinco .

