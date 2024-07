"A nivel mediático, Belén Esteban es mi fuente de inspiración y siempre hago memes con ella"

"Recordar el ayer" es el libro del creador de contenido "Alexsinos". El avilesino ha construido una marca basada en su anonimato y en su ingenio para crear un idioma propio a través del cual comenta los hechos del día a día. Mencionado en la lista Forbes en la categoría de "Best Content Creator 2023", cuenta con un podcast propio y ha colaborado con las marcas españolas más icónicas. Su primer libro se publica el 9 de octubre.

–¿De qué trata su libro?

–Es mi primer libro, que he escrito con la Editorial Planeta, y es un viaje que empieza el 1 de enero del año 2000 y termina en el confinamiento. Este viaje tiene una razón de ser: la cultura popular de los 2000 ha marcado mucho a toda una generación. Creo que esa generación es muy representativa dentro de mi comunidad de seguidores y de mi contenido. Es una especie de homenaje. Otra forma de verlo es que yo comento las cosas del día a día, la actualidad, los realities, los programas y los salseos en mi cuenta de Instagram desde la pandemia. Esto supone cómo hubiese comentado todo lo que pasó en la cultura popular antes de que existiera mi Instagram. Es decir, es como una vuelta atrás, como si Álex hubiese comentado, con mi idioma y mis palabras, Gran Hermano 1 o cuando La Roja ganaba los mundiales.

–¿Qué es lo que más le ha inspirado a la hora de hacerlo?

–La propia cultura de mi familia. Desde pequeño recuerdo que siempre hemos consumido revistas del corazón, hemos escuchado un montón de música, hemos visto cine, series y programas. Todo eso, que llevo en mis venas desde pequeño, me ha ayudado mucho a inspirarme en qué escribir y también ha sido un viaje guay, porque he recordado cosas que hasta yo tenía olvidadas. Cosas que pasaron en los 2000 y que son muy referentes en la sociedad. Ha sido como un viaje nostálgico.

–¿Está plasmada Asturias?

–Tenía claro que, aunque no sabía de qué manera, Asturias iba a estar en este libro porque Asturias forma parte de mi vida y porque de los 20 años que se desarrollan en ese libro, durante ocho, en aquella época, yo vivía en Asturias, así que está totalmente plasmado. En los 20 capítulos hay pequeñas píldoras asturianas de referencias y demás que yo suelo utilizar también en mi día a día en "Alexsinos". También hay cosas muy características, como la explicación de qué es una fiesta de prau y todo lo que implica y significa, para un asturiano y para alguien de fuera.

–¿Fue fácil elegir qué hechos de la cultura popular incluir?

–Me he dejado guiar un poco por lo que me interesa a mí, entendiendo que es un poco lo que le interesa a la gente que me sigue. Tampoco quería que fuera una foto de todo lo que pasó porque es inabarcable. Lo que he querido es hablar un poco de lo que a mí me interesaba y me cautivaba. Y son temas, la mayoría, súper reconocibles por todo el mundo.

–¿Alguna anécdota que se le haya quedado sin incluir?

–Quisimos hacer un libro que, obviamente, tuviese mi sello, pero que también fuese una cosa inspiradora para todo el mundo. Así que muchas de las anécdotas que yo contaba, y que algunas se han quedado fuera, tienen que ver justo con cómo vivía los 2000 en Asturias. Me acuerdo perfectamente de cómo los sábados iba con mi padre al Pryca de Lugones, a la sección de música, y veía todas las cintas y los CD. Eso era para mí el evento de la semana. Recuerdo muchas anécdotas de aquella época de comprarme los CD, de los libros... Todas esas cosas que ahora se han perdido un poco porque ya es todo mucho más digital y en la nube. Y aquello lo recuerdo con amor; de hecho, tengo mi primer CD, que es de Laura Pausini, y lo tengo guardado como si fuese un anillo de boda o algo así.

–¿Se podrá ver una esencia clara de "Alexsinos" a lo largo del libro?

–"Alexsinos" está tan presente en el libro que hemos hecho un glosario de todos mis palabros al final, para que la gente sepa muy bien qué es el "guacal", qué es el "merche", qué es el "timbre paquete". Hemos hecho el abecedario de lo que es "Alexsinos" porque durante el libro se habla mucho en mis términos: "pijotera", para tomar aquí o para llevar, aplicado a cosas de aquella época. Entonces, cuando un seguidor o una hermana de la comunidad coja mi libro y lo empiece a destripar, va a ver en otros códigos de comunicación muchas de las cosas que cuento en Instagram.

–¿Cómo cree que van a reaccionar sus seguidores al leerlo?

–Tengo la sensación de que cuando la gente lea mi libro va a desbloquear recuerdos que no sabía que tenía en la cabeza, porque eso me pasó a mí al escribir. Por ejemplo, no recordaba que Nuria Roca había dado las campanadas, y mira que yo las campanadas las vivo como si fuese el último día de mi vida. Ese desbloquear recuerdos es un poco el por qué del nombre del libro, "Recordar el ayer".

–¿Qué pensó cuando le propusieron escribir?

–Me mandaron un email diciendo que estaban interesados en mi perfil y que creían que había posibilidades. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y le dije: "Mamá, estoy muy nervioso porque me ha escrito Planeta para escribir un libro y eso es como ni en mis mejores sueños yo lo hubiese pensado". Muchas de las cosas que voy consiguiendo no responden a un objetivo claro. Es decir, yo no tenía como objetivo escribir un libro o hacer un podcast, son cosas que van saliendo. De estas oportunidades, algunas las acepto, otras no, otras simplemente no salen. Y lo del libro es una cosa que me cautivó desde el minuto uno porque me encanta escribir y en mi trabajo también escribo mucho texto.

–¿Qué ha significado para usted esta oportunidad?

–Dos cosas: muchísimo trabajo, horas y horas de investigación y de escribir. He visto videos de YouTube como si los fueran a prohibir y he leído un montón. Recuerdo esta Navidad y en enero, domingos enteros escribiendo igual doce horas seguidas. Por otro lado, ha sido un proceso muy creativo y muy enriquecedor. Recuerdo el momento de creación, cuando quedaba con mis amigos y yo era monotema, estaba todo el día recordando cosas.

–¿Ser "Alexsinos" ha influido en esta oportunidad o Álex podría haberlo hecho?

–Influye totalmente, influye. Los creadores de contenido tenemos unas comunidades, tenemos gancho y por ahí hay un interés a nivel personaje. Otra cosa es que Álex como él mismo, en un momento dado de su vida, hubiese decidido escribir este mismo libro y publicarlo en una editorial pequeña, no te diría que no.

–¿Este libro se lo dedica a alguien especial?

–En mi vida hay varias personas muy importantes. A nivel mediático, Belén Esteban es mi fuente de inspiración y siempre hago muchos memes con ella. Pero a nivel personal tengo dos personas referentes: mi madre, que está muy presente en mi día a día y en mis contenidos, porque es una madre asturiana que cumple todos los requisitos para ser una madre asturiana. Y mi abuela Otilia, que falleció hace unos años y es la mujer de mi vida; ella me crió, me inspiró, soy un poco hecho a su imagen y semejanza. Muchos de los pasajes del libro yo los recuerdo con ella, como cuando veíamos el "Grand Prix" (el de antes, no el de ahora).

–¿Volverá a escribir?

–Esta es la respuesta que más clara tengo. Me encantaría desarrollar la faceta de escritor porque he disfrutado de cada fase del proceso.

