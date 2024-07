Trasona, de abanicos y guayaberas: así ha sido su tradicional comida de indianos

Descendientes de aquellos llamados indianos que cruzaron el Atlántico en busca de una vida mejor se reunieron ayer en Trasona. Festejaron San Pelayo como hacían aquellos emigrantes de regreso a casa, de punta en blanco, con indumentaria de tierras caribeñas. Ellos, de traje y guayaberas; ellas, de vestidos de encaje, sombreros, abanicos, parasoles... Alrededor de 650 personas compartieron mesa y mantel en un viaje al pasado.

Trasona estuvo en aquellos finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX estrechamente relacionada con los emigrantes que cruzaron el océano en busca de una vida mejor y sus vecinos utilizan este celebración para rendirles homenaje. La única condición para asistir a esta comida vecinal es simular la vestimenta de aquellos indianos que, en el mejor de los casos, regresaron con fortuna a casa. "Es la primera vez que vengo, me lo han recomendado mis amigas. Lo que, de primeras, más me llamó la atención fue la vestimenta, el blanco transmite luz y alegría. Venimos todos muy elegantes, me encanta", comentó Pilar Blanco, vecina de Avilés.

Todos coinciden en que, además de ser un homenaje a aquellos emigrantes, también es un día que refuerza la fraternidad entre los vecinos del pueblo. "Traemos la comida de casa y luego echamos la tarde aquí en el prao bailando. Es un día precioso para pasar con la familia y con los amigos", afirmó Violeta Area, también de Avilés. "No obstante, los protagonistas del día son los indianos. Aunque la inmensa mayoría ya no esté entre nosotros, merecen un homenaje. Fueron importantes para muchas zonas de Asturias", añadió.

Con el paso de los años, esta fiesta ha ganado cierta fama y algunos de los asistentes se desplazan desde distintas partes del Principado para unirse a la celebración. "A mi este tipo de fiestas me encanta, aquí vengo desde que se empezó a hacer y también fui varias veces a Ribadeo. Me gusta venir así vestido para rendir homenaje a mi padre que emigró a Cuba con unos tíos cuando tenía menos de 14 años", comenta Pepe Martínez, vecino de Tineo y habitual en este tipo de celebraciones.

En torno a 650 personas se dieron cita en Trasona. "Esta fiesta da mucho trabajo, somos cinco en la comisión. Tenemos que estar todo el año consiguiendo medios económicos y materiales para poder llevarla a cabo", explicó Bernardo Duarte, presidente de la comisión de fiestas. Rafael Alonso, concejal de Festejos, no se quiso perder la cita. "Es de agradecer el esfuerzo que hacen todos los vecinos de Trasona", valoró.

