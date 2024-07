Las "banderas rojas" de pediatría: baños sin vigilancia y pieles sin crema

Con agosto a la vuelta de la esquina, periodo vacacional por excelencia de muchas familias, los pediatras recomiendan una serie de prácticas para disfrutar de un verano seguro con niños. El jefe de Pediatría del Hospital Universitario San Agustín, David Pérez Solís, considera acertadas las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que, desde el comité de soporte vital, incide en la importancia de mantenerse alerta para evitar incidentes en playas y piscinas.

Los ahogamientos representan en España la segunda causa de fallecimiento accidental en menores de 14 años, tras los accidentes de tráfico. Los especialistas recomiendan evitar "las falsas creencias que pueden propiciar o empeorar una situación de ahogamiento". Por ejemplo: que la bandera roja no afecta a todos los bañistas. "Tener un alto conocimiento del deporte náutico, practicar surf, ser nadador de aguas abiertas o cualquier modalidad acuática no exime del cumplimiento de las normativas y no implica inmunidad ante los incidentes acuáticos. A mayor práctica, más exposición y, por lo tanto, mayor riesgo", precisan. Insisten también en que el único material efectivo recomendado para la flotación de los bañistas es el chaleco salvavidas. Ni los manguitos ni los flotadores, dicen los especialistas, previenen el ahogamiento.

¿Y los cortes de digestión? En el texto que apoya al avilesino Pérez Solís destaca que "el concepto corte de digestión es un realidad un mito muy arraigado y lamentablemente extendido". "Tradicionalmente se recomendaba esperar alrededor de dos horas después de comer antes de bañarse para así evitar un corte de digestión. Este término se refiere a la interrupción del proceso digestivo y puede ocurrir tanto en el agua como fuera de ella, pero en realidad lo que debemos evitar es el choque térmico, que tiene que ver con la circulación sanguínea y que se denomina correctamente síncope por hidrocución. Para prevenirlo se recomienda la aclimatación gradual, mantener una hidratación adecuada, evitar comidas copiosas y la exposición excesiva al calor", subrayan desde la Asociación Española de Pediatría.

Los pediatras agrupados, por su parte, en el colectivo nacional de Atención Primaria recomiendan, además, tomar otras precauciones con los menores en verano. Por ejemplo: utilizar los sistemas de retención adecuados en los vehículos cuando se realizan viajes por carretera. "Los niños y niñas con una estatura inferior a 1,35 deben viajar en los asientos traseros del coche en un asiento homologado para su peso y talla. Se sabe que cuando los menores viajan de este modo se reducen en un 75 por ciento las muertes y en un 90 por ciento las lesiones en caso de accidente". Insisten, como los de especializada, en la seguridad en entornos acuáticos y en el uso de protección solar.

"Es necesario no dejar de dar crema protectora de factor alto para exposiciones al sol, aplicar con la cantidad y frecuencia suficiente y asegurarse de la caducidad y calidad de los productos que se utilizan", precisa Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

Más recomendaciones para un verano sin sobresaltos. "Las pantallas no son para el verano", insisten los pediatras. Desde la Asociación de Primaria recomiendan, de hecho, sustituir el tiempo de exposición a las pantallas por la lectura, en el caso de los más pequeños, en voz alta para favorecer el desarrollo cognitivo.

Subrayan asimismo la necesidad de cuidar la alimentación. "Las vacaciones son un buen momento para que los menores colaboren en la cocina y se les inculque el consumo de frutas y verduras de temporada", concluyen los especialistas en su lista de recomendaciones para un verano seguro.

