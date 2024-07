Chapuzones para mil en Illas

La piscina de Sollovio, en Illas, está a pleno rendimiento. Los vecinos ya tienen a su disposición este charco fluvial del que no pudieron disfrutar en los primeros días de este verano debido a unas reformas en sus instalaciones que se alargaron más de lo esperado. El retorno está siendo todo un éxito y se espera que, durante esta temporada veraniega, más de mil personas se bañen en las aguas que proporciona el río Faxeras.

La piscina está situada en un entorno idílico, al que no se puede acceder en coche, y cuenta con una serie de servicios que, según los usuarios, la convierten en punto muy completo. "Si la meteorología acompaña, vendemos unas cien entradas por día. Hay días con mucha afluencia que rondamos las 150 personas", comentó la encargada del equipo de socorrismo. "No hemos concretado el día de cierre, todavía. Dependerá de la fecha en la que se empiece el colegio en Illas, pero cerraremos sobre el 10 de septiembre", añadió.

Los jóvenes del concejo están encantados con estas instalaciones. "Lo pasamos muy bien. Venimos por las tardes a jugar en el agua y también aprovechamos para merendar aquí", afirmó Samuel Rodríguez, uno de los niños del concejo que suelen ir a bañarse . "La piscina está genial, podemos bajar todos juntos a bañarnos", comentó Mateo González, otro de los niños que visita asiduamente el recinto. El furor entre los más pequeños es notable, de hecho, se organizan para bajar todos juntos y pasan muchas tardes entre el agua.

"Tenemos un grupo de Whatsapp y ahí ponemos los que podemos bajar. Cuando sabemos cuántos vamos a bajar, ponemos una hora y quedamos arriba en el pueblo", añadió Alonso Vega, vecino de Illas, otro de los habituales en las piscina.

La piscina es también una ayuda para muchos padres y abuelos que deben mantener entretenidos a los más pequeños de la casa en estos meses de vacaciones. "Está muy bien, el sitio es muy natural y si no hay mucha gente parece hasta una piscina privada. Además, tiene muchos servicios y es cómodo. Se pasan tardes muy agradables aquí", explicó Luisa Bueno, vecina de Avilés y abuela de tres pequeños. "Es la primera vez que vengo y estoy sorprendida, me encanta. Es un sitio perfecto para entretener a los críos ahora en verano, no siempre se puede ir a la playa y esto es una gran alternativa", añadió Carmen Arán, otra de las abuelas que acompañaban a sus nietos.

Poco a poco, la piscina atrae a personas de otras zonas colindantes, especialmente de Avilés. Muchos huyen, reconocen, de la saturación que hay en las piscinas de ciudades más grandes y aprovechan la intimidad de esta para relajarse. De hecho, gran parte de los asistentes, cuando se les pregunta, destacan la cercanía del emplazamiento con la ciudad avilesina. "Los niños lo pasan muy bien aquí, es un lugar muy tranquilo. Para el pueblo es genial porque viene gente de fuera y siempre hacen gasto", comentó Julia Sánchez, encargada del bar anexo a la piscina. "Este año ha cambiado la tendencia que había el año pasado, cada vez viene más gente por semana. Me imagino que el fin de semana la gente va a la playa o aprovecha para viajar", dijo reflexionando sobre los cambios de afluencia que se experimentan en la piscina.

Desde el Ayuntamiento están muy contentos con el éxito que tiene entre los más pequeños, pero, por otra parte, lamentan las condiciones meteorológicas adversas de estos primeros días. "El tiempo no está acompañando, es una pena, pero, afortunadamente, la piscina ya se está convirtiendo en algo necesario y rutinario para las familias del concejo", comentó Alberto Tirador, alcalde de Illas. "Lo más importante es que disfruten los niños. Están desplazándose campamentos de otras zonas para visitarla", concluyó.

