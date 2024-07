El ritmo indie no olvida el Agüil

El festival "Songs for an Ewan Day" volverá a llenar de ritmo el bosque del Agüil los próximos 9 y 10 de agosto. La edición del año pasado fue todo un éxito y desde la organización del festival se quiere mantener el listón. "Afrontamos esta edición con mucha ilusión, hemos hecho todo lo posible para completar un buen cartel. Ya estamos ansiosos de que llegue el día", comenta Juan Luis Suárez, fundador y asesor de bandas del festival. El propio Suárez afirma que este año será muy especial, aunque todavía no pueden revelar quién será el encargado de cerrar la jornada del sábado, pero asegura que a la gente "le hará mucha ilusión".

Se esperan unos niveles de público similares a los del año pasado. El aforo limitado no permite mucho crecimiento pero es que, además, desde la organización tampoco pretenden convertirse en un macro festival. "El Ewan es como un hotel rural con 15 habitaciones; un lugar en el que disfrutas de la tranquilidad. Hay otros festivales, como por ejemplo el ‘Boombastic’, que son grandes hoteles para miles de personas que quieren ir a pasárselo bien en masa. Todo depende del tipo de vacaciones que se quiera pegar cada uno", explica Juan Luis Suárez recurriendo a una metáfora para ejemplificar el hueco que ocupa en el panorama festivalero nacional el evento que fundó.

Artistas contrastados en el panorama del "indie" nacional como David Otero, "Las Hinds" y Marina Reche, compartirán escenario con talentos emergentes que buscarán convertir el festival "Songs for an Ewan Day" en una plataforma que les dé a conocer entre los seguidores de este estilo musical. Por otro lado, la nómina de patrocinadores es muy similar a la de ediciones anteriores. "Berty’s" volverá a ser el punto de referencia en el apartado gastronómico y varias empresas de carácter regional han puesto su granito de arena para que este certamen salga adelante.

Con la edición de este año a la vuelta de la esquina, con prácticamente todos los flecos cerrados, es inevitable que los pensamientos de la organización vayan a la edición del año que viene. Así, afirman que la décima edición del Ewan será especial y ya tienen en mente objetivos que les gustaría cumplir. "Nos encantaría volver al Pinar, donde se celebró la primera edición de este certamen. Aquel lugar tenía una sonoridad magnífica, era una especie de auditorio natural. La gente lo recuerda como algo muy especial", explica Juan Luis Suárez.

"Echando a volar la imaginación, me encantaría traer a Leiva para esa décima edición del festival. Sería preciosos verle en el Ewan Fest", añadió fabulando sobre el futuro del certamen "indie" que es un bonito hotel rural.