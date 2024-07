"Sinceramente, me da igual cómo me recuerden"

Luz Casal llegará con su gira "Las ventanas de mi alma" a Luanco el próximo 10 de agosto, dentro del festival "Luanco al Mar". La cantante y compositora gallega pasó gran parte de su infancia en Asturias y siempre ha mantenido un vínculo muy fuerte con el Principado.

–¿Cómo se concretó su única fecha de actuación en Asturias este verano y con qué sorprenderá al público en Luanco?

–Nos han invitado y eso siempre es un regalo, más cuando se trata de ir a actuar a sitios con una carga emocional añadida. Nosotros estamos ahora mismo en el ecuador de la segunda parte de la gira y, hasta ahora, afortunadamente, todo nos ha salido a pedir de boca. A pesar de la carga que llevamos encima estamos emocionadísimos, nuestro objetivo es que la gente se vaya del concierto con la sensación de que ha merecido la pena el esfuerzo y el tiempo que han invertido en poder acudir. Si nos centramos en lo que es el repertorio, basándonos en las pretensiones que teníamos cuando empezamos a preparar esta segunda parte tenemos una base de canciones que me representan, pero siempre dejamos la puerta abierta a la incorporación de nuevas canciones, que no son necesariamente del nuevo álbum.

–Usted pasó gran parte de su niñez en Avilés. ¿Echaba de menos actuar en su segunda casa?

–No me gusta distinguir entre las casas. Para mí Asturias es mi casa, entre otras cosas, porque toda mi infancia y mi adolescencia la he vivido ahí. Ir a Asturias forma parte de mi presente; en cuanto tengo dos o tres días intento ir. Si pasan más de tres meses sin poder visitar el Principado me "mosqueo". Voy con cierta asiduidad porque necesito respirar ese aire que es distinto al de cualquier otro lugar y porque necesito ver como están las plantas que plantó mi madre.

–"Las ventanas de mi alma" es su primer disco después de cinco años sin canciones inéditas, y, además, esta es su primera gira desde 2021. ¿Cómo lleva este regreso por todo lo alto?

–Realmente yo nunca dejo de actuar, lo que pasa que el planteamiento de la gira es totalmente diferente. Hay una escenografía preparada, juegos de luces, un número importante de lugares en los que actuar...etc. No dejo los escenarios porque se pierde algo que luego cuesta mucho recuperar. No vale aparcar durante cinco años lo que haces y pensar que vas a volver igual; si dejas esto un tiempo de lado retrocedes como los cangrejos. No tengo esa sensación de retorno, lo que pasa es que al sacar un álbum nuevo tienes un mayor número de actuaciones y trabajas a otro ritmo.

–Su carrera tiene dos etapas muy diferenciadas por los géneros musicales que cultivó en cada una de ellas. ¿Ha disfrutado más de su etapa "rockera" o de su etapa más romántica?

–Yo creo que esa diferenciación por géneros es una idea que se ha generado en el público, pero, personalmente, me produce cierta desazón. Que determinadas canciones de determinados géneros hayan tenido más éxito que otras no se debe a una decisión mía. Siempre digo que mis álbumes me representan en un período determinado de mi vida, aunque pueda estar hablando de otra etapa. Yo no soy ni más "rockera" ni menos "rockera" que al principio. Eso es como cuando me dicen que les gustaba mucho cuando iba con Miguel Ríos. Eso fue en 1983 y si no ha escuchado nada de mí desde entonces quien dice eso tiene una información muy parcial de lo que yo soy. Ha habido canciones que han sobresalido por razones que yo no analizo, además creo que no debe ser así, soy una cantante que tiene pretensiones y busco ponerme retos. Lo último que haría sería repetirme. No voy a hacer trap, pero hay ciertos géneros que despiertan mi curiosidad y me hacen preguntarme qué podría hacer yo en ellos.

–Mirando con perspectiva su trayectoria. ¿Se arrepiente de algo?

–Nunca he mostrado mucho interés por echar la vista atrás porque, al fin y al cabo, cualquier equivocación que haya tenido me ha hecho estar donde estoy ahora. Yo, de manera íntima, sé dónde meto la gamba y, además, lo hago habitualmente. Pero eso es parte de mi trabajo para ser mejor en todo. No me arrepiento de casi nada; lo único, de haberle hecho daño sin querer a alguien.

–Dieciséis discos y muchas canciones. ¿Cuál es más especial?

–Hay canciones que representan un período de mi vida determinado y escucharlas me sirve para recuperar ese momento preciso. Si echara la vista atrás dentro de unos años pensando en este álbum, cuando escuchase "Hola, qué tal", recordaría que hubo un momento en el que todos estuvimos privados de movimiento, que yo llamé a más de dos mil personas y que esa canción es una secuencia de esa experiencia. Entonces tendré un vinculo con esa canción más íntimo que con cualquier otra del álbum.

–Después de más de 40 años dedicados a la música ¿le queda algo por hacer? ¿Algún sueño por cumplir?

–No me gusta hablar de sueños porque es un término impreciso. Lo que me queda por hacer es seguir mejorando en todos los aspectos; trabajo en ellos y eso se consigue con dedicación diaria.

–Últimamente están muy de moda los documentales sobre la vida de grandes artistas. ¿Le gustaría protagonizar uno? ¿Se lo han propuesto en algún momento?

–De momento no, me hicieron un "Imprescindibles" en RTVE con el que me quedé bastante satisfecha y traté temas que nunca antes había tratado. Creo que ya es suficiente, no me hace falta, tengo el ego bastante apaisado.

–La música ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Qué tipo de música escucha usted? ¿Hay algún artista que haya despuntado en los últimos años que le guste especialmente?

–Yo escucho mucha música y muy diversa. Para que te hagas una idea, esta mañana he estado escuchando un concierto de piano de Schubert interpretado por Martha Argerich. Destacaría la presencia de las mujeres a un nivel extraordinario, tienen un éxito apabullante. Me gustan muchísimos sus trabajos, no hace falta mencionarlos porque está claro a quiénes me refiero. Me parece llamativa su propuesta ofreciendo muchos géneros y atreviéndose con cosas nuevas.

–El mundo de la música es muy alocado. ¿Puede contar alguna de sus anécdotas?

–El mundo de la música es alocado como el mundo en general (risas). Creo que cosas alocadas me pasan todos los días que hay concierto, esto es una montaña rusa de sensaciones que no me permite destacar una ahora mismo. Equivocaciones en las canciones, tropezones en el escenario, olvidarte elementos esenciales de la actuación... etc. Luego están todos los elementos que te rodean, ahí hay anécdotas para rellenar muchas páginas.

–¿Cómo le gustaría que se recordase a Luz Casal?

–Sinceramente, me da igual. Lo único que sé es que trabajo duro y con muchísima entrega. Si me reconocen o no cuando ya no esté en este mundo me da igual.

Suscríbete para seguir leyendo