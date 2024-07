Los usuarios de las casetas de la playa de Luanco denuncian el estado de abandono

"Es una vergüenza el estado en el que está todo esto, va a acabar pasando una desgracia". Ayer, gracias al buen tiempo y al día soleado que hizo hasta media tarde, la playa de Luanco estaba hasta los topes. Muchos de esos bañistas son acérrimos al arenal y, para mayor comodidad, se hacen con una de las más de cuarenta casetas de playa que hay. Pero, a pesar del gran coste que suponen, ya que la cuota para todo el verano asciende a 500 euros por habitáculo, los usuarios denuncian la falta de atención que tienen: "Hay muchas humedades, cualquier día va a pasar algo", señalan.

"Nosotros compartimos la caseta entre diez personas, porque si no es carísimo. Así por lo menos podemos repartir los gastos, porque si no se va de madre", señala una de las usuarias, que prefiere mantener su nombre en el anonimato. "Es una vergüenza como tienen esto. Nadie se ocupa de las instalaciones, cada uno tiene que limpiar lo suyo. No sé para que cobran la cuota, si después ese dinero no se utiliza para arreglar nada", señala la afectada, que denuncia el estado que tiene el techo y los muros que rodean las casetas, "que están llenos de humedades".

Una de las fórmulas más utilizadas en las casetas es la de repartir el espacio entre varias personas, para que así el gasto no sea tan elevado. El Ayuntamiento de Gozón, que lleva alrededor de 10 años como titular de las instalaciones – antes se encargaba el Marino de Luanco de la gestión–, cobra unos 500 euros por el alquiler de las mismas, y antes del verano es necesario solicitarlas. Según afirman los usuarios, hay quienes se hacen con una caseta para luego subarrendarla. "No hay preferencia por la gente de aquí ni por los que llevamos más tiempo. Puede darse la casualidad de que nadie de Luanco tenga su caseta y que todo sea para gente de fuera o turistas que veranean aquí", explica María José Gómez, otra de las usuarias. "El Ayuntamiento pasa de todo, saca de aquí un dinero y le da igual como esté todo. El muro está lleno de humedades y el techo más de lo mismo, pero nadie hace nada", reclama.

Otro de los puntos de conflicto en la playa de Luanco y, en concreto, de sus casetas, se refiere a la presencia de adolescentes. "Muchos de ellos dejan sus pertenencias en las puertas de los habitáculos, para que no estén al sol, provocando que los usuarios tengan que pegar saltos para poder entrar".

Además, según explican los afectados, "se ponen a jugar al balón sin ningún tipo de miramiento, y sus balonazos se escapan hacía la gente". El pasado fin de semana uno de esos balones perdidos acabó impactando contra una señora, provocándole un gran daño. "El problema no es tanto que jueguen como la molestia que acaban generando. Chutan al balón muy fuerte, sin mirar a nadie, y pueden hacer mucho daño a personas que, como yo, no estamos ágiles para esquivarlo", apunta María González, que lamenta la falta de educación que tienen. "Yo tengo hijos y nietos y nunca he tenido un problema de este tipo, pero ahora parece que pasan de todo", sentencia con evidente malestar.

