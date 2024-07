Alex Alemán, jugador del Marino cedido por el Madrid: "Siete u ocho goles en la primera vuelta van a ir, estaría muy bien"

Alex Alemán huye del estereotipo de futbolista. Aunque haya llegado cedido por parte del Real Madrid al Marino, su forma de ser casa más con la del cuadro gozoniego que con la casa blanca. Cercano, humilde y agradable, el canario afronta una campaña muy ilusionante bajo las órdenes de Manel Menéndez. Su nombre estuvo relacionado con un supuesto caso de difusión de un vídeo de contenido sexual, algo de lo que el canario se ha desmarcado completamente y ha puesto en manos de sus abogados, y ahora solo quiere centrarse en su pasión: el fútbol. Ambición no le falta y tiene un objetivo claro: anotar, por lo menos, una docena de goles.

–¿Cómo está viviendo estos primeros días en Luanco?

–Me siento muy bien, la verdad. Desde el primer momento me he sentido muy cómodo en el pueblo. En verano hay más movimiento de gente, pero creo que la adaptación está siendo buena. Espero que todo siga así.

–¿Cómo se gestó su fichaje?

–Fue una opción que me apareció y desde el primer momento se notaba que tenían muchas ganas de ficharme. Para mí que un equipo tenga esa decisión y ganas de contar conmigo me llama la atención.

–Tener esa confianza en su primer año como senior puede ser importante.

–Sí, la verdad. He estado en equipos de cantera, aunque también hice mis minutos en un equipo senior, pero de categorías más bajas. Fue antes de estar en el filial del Valladolid. Me viene bien esa confianza y el gran vestuario que hay aquí, juntarme con personas mayores y con mucha experiencia. Creo que al equipo le puede venir bien esa mezcla entre veteranía y juventud.

–Tener al lado a nombres como Lora o Guaya, jugadores con muchos tiros en el mundo del fútbol, para usted puede suponer un gran aprendizaje.

–Desde que llegué me están dando muchos consejos. Tiene mucha experiencia y para aprender es lo mejor que hay. Yo puedo aportar toda mi energía y dinamismo.

–¿Cómo se toma este año cedido por el Real Madrid?

–Para mí esto es una oportunidad muy buena. El año pasado no pude contar con muchos minutos en el Madrid y quiero aprovechar esta cesión al máximo. Voy a dar al 100% y estar enfocado solo en el fútbol, porque al final es lo que me gusta, mi vida, mi pasión. Pienso que si estoy al 100% puedo competir donde sea.

–¿Cómo está viendo al Marino? Ha hecho grandes fichajes este verano.

–El equipo me ha sorprendido mucho desde el primer día. Lo he hablado con mi representante y con mi familia. El equipo tiene mucha, muchísima calidad y pienso que podemos hacer cosas bonitas este año. Es verdad que tras el partido contra el Sporting no se pueden sacar muchas conclusiones, al final es un equipo profesional, pero creo que cuando cojamos rodaje podemos dar mucha guerra.

–En unos días arranca la Copa Federación. ¿Cómo se toman esta competición?

–Vamos a ir a tope. Para mí es una copa nueva y es ilusionante. Tenemos la oportunidad de entrar en la Copa del Rey, que al final es lo que todo el mundo quiere. Poder jugar una competición tan grande sería genial. Ya tengo ganas de que llegue el primer partido oficial.

–Su nombre está rodeado de polémica, ya que ha sido relacionado con un delito. El caso está en los tribunales y usted ya se ha desmarcado del asunto, pero ¿cómo puede afectar algo así a un futbolista?

–Fue todo un mal entendido. Personas ajenas a lo deportivo acaban manchando la imagen de uno. Junto con mi agencia y mi familia, que siempre me han apoyado, hemos tratado de limpiarla, pero al final, tanto en redes sociales como en internet, esa mancha siempre está ahí. Yo estoy muy tranquilo con ese tema, porque no tengo nada que ver. Ya se aclarará, prefiero no pensar en ello. En el momento fue un palo gordo, porque llegaba nuevo al Madrid y de primeras siempre prefieres pasar un poco más desapercibido. Es algo lamentable, yo no estoy a favor de nada de eso, y ahora la justicia tiene que dictar lo que ha pasado.

–¿Cómo se gestiona algo así a nivel mental?

–Ha sido complicado. En los primeros partidos, después de que lo que sucedió, los rivales me intentaban desconcentrar del partido hablándome del tema. Yo no tenía nada que ver, por lo que mi cabeza estaba muy tranquila. No me afectaba mucho porque cuando salgo al campo voy al 100% y solo pienso en el fútbol.

–¿Qué objetivos, a nivel individual, tiene para esta temporada?

–Voy a intentar dar mi máximo nivel. La cifra de goles es bastante importante para mí. Todavía no he pensado mucho sobre el tema, pero creo que siete u ocho goles en la primera vuelta van a ir. Estaría bastante bien.

–Eso son catorce a final de año, si mantiene la racha.

–Habría que mantener el ritmo, pero sí. Hay veces que los delanteros pasamos por malas rachas, que estamos un poco más secos de cara a gol, pero pienso que la confianza va con uno mismo. Yo creo que puedo recuperar ese nivel y, una vez que entre el primero, van a ir todos seguidos.

